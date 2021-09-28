Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года:

Ваш еженедельный любовный гороскоп с 27 сентября по 3 октября 2021 года для всех знаков зодиака в астрологии находится здесь во время сезона Солнца в Весах.
В течение недели с 27 сентября 2021 года мы начинаем серию интенсивных транзитов, которые заставят нас все глубже прочувствовать, чтобы мы могли использовать это как топливо для продвижения вперед в нашей собственной жизни, пишет yourtango.com.
На прошлой неделе прошло наше Полнолуние в Рыбах и наш Великий Воздушный Трин, поэтому движение, поскольку оно связано с правдой наших чувств, является ключевым моментом прямо сейчас.
Так часто, хотя мы и влюблены, мы сомневаемся в своих чувствах. Мы сомневаемся в них или в том, что они означают. Мы создаем еще больше смятения или замешательства, потому что нас учили, что чувства доставляют беспокойство, когда они представляют нашу внутреннюю истину.
Наши чувства здесь по какой-то причине, в какой бы форме они ни проявлялись. Так или иначе отрицать свои чувства - значит отговариваться от нашей истины.
Но на этой неделе все по-другому.
На этой неделе нам снова и снова показывают, что только приняв то, чем и кем мы действительно увлечены, мы сможем стать свободными в жизни, которой хотим жить.
Никакое решение не бывает легким , никакие изменения в жизни не происходят без проблем, но цена бездействия слишком высока, чтобы идти на нее.
Для всех нас настал момент, когда, какой бы сложной ни была следующая глава, мы, наконец, закончили перечитывать ту, которую надеемся на другой конец.
На этот раз все по-другому, и на этот раз это возможность, которую мы просто не позволим себе упустить.
Потому что, когда мы находим то, чем и кем мы действительно увлечены, мы также нашли свою истину.
Еженедельный прогноз любовного гороскопа на неделю с понедельника 27 сентября по воскресенье 3 октября 2021 г .:
27 сентября 2021 г., понедельник - ретроградный Меркурий в Весах.
Поскольку планета общения начинает разворачиваться вспять в течение следующих трех недель, настало время пересмотреть баланс и взаимность в наших отношениях.
Эта ясность приходит, чтобы способствовать дальнейшим улучшениям или помочь нам понять, что пора двигаться дальше.
Только пройдя через уроки этого ретроградного движения, мы сможем получить ясность, необходимую для принятия решения.
Квинтиль Нептуна - Северный Узел, с Нептуном в Рыбах и Северным Узлом в Близнецах - судьба этого транзита написана повсюду.
Приготовьтесь к реорганизации своей жизни, чтобы проводить больше времени, занимаясь любимым делом, и меньше - только желая того, чтобы вы были.
Вторник, 28 сентября 2021 г. - Последняя четверть Луны в знаке Рака.
Пришло время подумать о том, что растет вместе с вами, а не о том, что разошлось. Приготовьтесь принять важные решения о том, что и кто должен сопровождать вас в предстоящем лунном цикле.
Среда, 29 сентября 2021 г. - Солнце в Весах в трине с Сатурном в Водолее.
День с множеством проходов, этот двухдневный транзит - это все о прогрессе и движении вперед.
Даже в период существования множества ретроградных планет, а точнее девяти, мы начинаем видеть, что действительно удерживает нас от той жизни, которой мы хотим жить, и от отношений, которые мы хотим построить.
Меркурий в Весах в квадрате с Плутоном в Козероге
В рамках этого двухдневного перехода нам будет предложено более глубоко задуматься о вещах, которые мы проигнорировали или забыли.
Это необходимо для того, чтобы воспользоваться огромными возможностями роста, открывающимися перед вами на этой неделе. Посмотри правде в глаза, или, в конце концов, она столкнется с тобой лицом к лицу.
Венера в Скорпионе в трине с Нептуном в Рыбах
Расслабляющий и успокаивающий двухдневный переход, который заставит нас без колебаний проникнуться мягкими эмоциями.
Время, когда мы примем любовь вокруг себя и отношения, которые способствуют нашему лучшему «я». Это нежное напоминание о том, что без любви все остальное не имеет значения.
30 сентября 2021 г., четверг - Венера в Скорпионе в квадрате с Юпитером в Водолее.
Этот двухдневный переход поможет нам достичь большего баланса в наших романтических отношениях, чтобы мы могли двигаться вперед в своей жизни.
Иногда баланс означает вывод отношений из романтической сферы, в то время как в других случаях это означает глубокую привязанность друг к другу.
Пусть этот транзит поможет вам узнать истину о том, что вам нужно.
Пятница, 1 октября 2021 г. - Северный узел квинтиля Нептуна.
Мы снова видим, что этот транзит происходит дважды в неделю. Нельзя отрицать, что перемены на горизонте и что Вселенная помогает нам перейти на следующий уровень нашей жизни.
Воспользуйтесь возможностями трансформации и роста без страха.
Меркурий в Весах в квадрате с Плутоном в Козероге
Еще раз точно, этот двухдневный переход поможет нам продолжать глубоко чувствовать нашу правду и не игнорировать важные вопросы, которые нам необходимо решить.
Что бы ни случилось в это время, есть потенциал для огромного роста, не бойтесь следующего этапа своей жизни просто потому, что вы этого не планировали.
Венера в Скорпионе в секстиле с Плутоном в Козероге
Этот двухдневный переход заставит нас еще глубже почувствовать наши любовные отношения и человека, которому мы преданы.
Возможны встречи или большие разговоры, поскольку мы больше не хотим отрицать глубину или желания своих чувств.
Воскресенье, 3 октября 2021 г. - Меркурий в Весах в трине с Юпитером в Водолее.
Этот двухдневный транзит повысит наш оптимизм в отношении будущего и вселит в нас уверенность в возможности высказаться и начать действовать.
Хотя так много планет являются ретроградными, начинать что-то новое может быть нецелесообразным, но развитие отношений, которые уже начались, вероятно, происходит в божественное время.
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года:
Овен (19 марта - 19 апреля)
Убедитесь, что любой бой, который ведется, основан на истине того, чего вы действительно хотите.
Да, вам нужно отстаивать то, что вы хотите, включая человека, которого вы можете любить, но это также должно быть ключевой частью вашей правды. Это не импульсивность, если вы не можете перестать думать о чем-то, и на этот раз все будет по-другому, если вы подойдете к нему по-другому.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Каким бы устойчивым и стабильным вы ни были, на этой неделе вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Количество планет в воздухе и водные знаки рядом с ретроградными планетами сбросят вас с пьедестала того, что вы считаете правдой.
Помните, что мы учимся новому не для того, чтобы разрушить планы, которые у нас были, а для того, чтобы помочь нам в реализации новых. Позвольте этой энергии преобразовать вас.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Так много энергии в этом году было направлено на то, чтобы вы проникли в суть того, кем вы являетесь на самом деле, потому что только тогда вы привлечете партнера, который соответствует вам и вашим желаниям.
Эта неделя - одна из тех определяющих недель, когда внезапно все обретает смысл, и вы начинаете разрывать связи с кем-либо, кто не появляется так, как вам нужно.
Рак (21 июня - 22 июля)
Изменения на внутреннем фронте не только на горизонте, но и уже наступили. Нет другого вида дискомфорта, который бросал бы вам такой же вызов, как необходимость проделывать это в своем священном месте.
Но оно настало. Невозможно отрицать или откладывать происходящие здесь изменения, единственное, что вы можете сделать, - это пройти через них с искренностью. Он появился по какой-то причине, и, хотя вы можете этого не понимать сейчас, поверьте, однажды вы это поймете.
Лев (23 июля - 22 августа)
Страсть - всегда одно из ваших любимых слов, но на этой неделе вас попросят немного глубже понять суть того, кем вы являетесь, а не тем лицом, которое вы часто показываете миру.
Ваши любовные отношения будут требовать более глубокого понимания того, кто вы есть, и тех жизненных планов, которые вы хотите составить. Не позволяйте вопросам мешать вам осознать, что на самом деле то, чего вы хотите, находится прямо перед вами.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Вы не можете сделать кого-то идеальным партнером, как бы вы ни старались. Люди проявляются как они сами, и мы должны принимать их или нет.
Иногда речь идет о сопоставлении того, что они приносят в нашу жизнь, с тем, что они не могут сделать, но в других случаях речь идет о том, чтобы спросить себя, чему эти отношения пытаются научить вас.
Отойдите от стольких стараний и посмотрите уроки, которые показывает вам эта ситуация, вы станете лучше для них.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Хотя обычно это не описывается как аргументированный, на этой неделе вы можете почувствовать себя не совсем собой из-за того, что Марс движется через ваш знак.
Вы быстрее разозлитесь и быстрее примете меры, чтобы исправить все, что кажется вам неуравновешенным. Иногда нам нужно принять качества, которые мы не часто используем, чтобы внести необходимые большие изменения, и это один из таких случаев.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Истина о том, кто вы есть, никогда не изменится, но изменится то, как вы ее используете. По мере того, как вы продолжаете углубляться в себя и в то, что на самом деле означает любовь, вы, вероятно, откроете для себя некоторые долгожданные истины об определенных отношениях.
Хитрость в том, что сейчас он все еще развивается, поэтому пока нет необходимости предпринимать какие-либо действия. Сосредоточьтесь на том, что приносит каждый день, и проявляйте себя, остальное станет ясно в течение следующего лунного цикла.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Лучше всего воспринимать каждый день таким, какой он есть, но иногда в жизни бывают моменты, когда нам нужно сделать шаг назад и взглянуть шире.
Если мы этого не сделаем, то часто дни сливаются друг с другом, и прежде, чем мы узнаем об этом, прошел еще один год, и мы были именно там, где были в прошлом году в это время, несмотря на то, что нам хочется поступить по-другому.
Настройтесь на этой неделе на свою сокровенную истину и дайте ей голос, который ей нужен, чтобы изменения могли начаться, даже если сначала они небольшие, самые большие изменения всегда начинаются всего с одного шага.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Прежде чем вы узнаете, какое решение правильное, вы должны быть правы. Эта неделя ведет вас к самому себе, чтобы узнать, какие истины вы игнорируете.
Хотя иногда это может показаться неудобным или даже раздражающим, потому что вы хотите, чтобы что-то происходило во внешней жизни, найдите это время, чтобы по-настоящему сосредоточиться на себе и на том, чего вы действительно хотите.
Это будет ключом к открытию этих дверей на следующий уровень вашей жизни.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Мы говорим, что хотим измениться, но иногда пугаемся, когда это начинает происходить. По мере того, как разворачивается эта неделя, внешние события могут очень быстро измениться.
Хотя поначалу это может быть непросто, помните, что все, что, наконец, складывается вне вас, происходит из-за всех семян, которые вы посеяли внутри себя.
Пришло время получить урожай, над созданием которого вы так много работали.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
После того, как прошло ваше ежегодное Полнолуние, вы находитесь в состоянии глубоких размышлений о том, где вы находитесь и куда вы направляетесь, и любовь находится в авангарде вашего разума.
Доверяйте всему, что вы сделали, чтобы достичь этой точки. Есть разница между попыткой контролировать результат и заявлением о том, что вам нужно и к чему вы готовы.
По мере того, как мы продвигаемся на этой неделе, вы и ваш партнер можете делать очевидные внезапные движения в будущее вместе, но помните, что это то, над чем мы работали в течение многих лет.
Всегда лучше убедиться, что корни крепкие, прежде чем использовать крылья для полета.