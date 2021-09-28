Причина выпадения волос: опасный ингредиент вашего шампуня может вызвать потерю шевелюры

Выпадение волос - болезненная тема для двух третей мужчин в Великобритании и каждой пятой женщины. Профилактика всегда лучше лечения, и вполне возможно, что ВАШ шампунь может вызвать выпадение волос.
Выбирайте шампунь и кондиционер с большой осторожностью, потому что многие продукты содержат потенциально опасное химическое вещество, известное как метилизотиазолинон (MIT), которое может вызвать выпадение волос. Мы побеседовали с доктором Деборой Ли из интернет-аптеки Dr Fox, чтобы выяснить, почему ВАШ шампунь может вызывать выпадение волос, пишет express.co.uk.
Шампунь используется для вымывания излишков жира, грязи и загрязняющих веществ с ваших волос, а кондиционер заменяет любые полезные масла, которые теряются в процессе, чтобы сохранить ваши волосы здоровыми.
Никогда не выбирайте первый шампунь и кондиционер, которые вы найдете в магазинах - более дешевый вариант не всегда лучший вариант, вы должны быть очень осторожны, когда дело доходит до выбора средств для волос.
MIT - это консервант, который часто добавляют в косметические продукты и бытовые чистящие средства для предотвращения чрезмерного роста бактерий, вирусов, дрожжей и плесени. Считается, что до 10 процентов населения Великобритании страдает от аллергических реакций из-за аллергии на MIT.
MIT является причиной аллергического контактного дерматита - воспалительной кожной реакции, которая возникает на коже или волосистой части головы и может вызвать выпадение волос.
Реакции MIT на шампунь и состояние редки, но все же случаются.
Доктор Ли сказал: «MIT часто присутствует в шампунях и кондиционерах, но поскольку эти продукты можно смывать, они не контактируют с кожей очень долго, поэтому серьезные аллергии на кожу головы встречаются редко.
«Однако нередко продукты, содержащие MIT, вызывают раздражение слизистых оболочек, таких как глаза, нос или рот».
Если ваше тело распознает MIT как чужеродное вещество, оно вырабатывает специфические (IgE) антитела к аллергену MIT в месте контакта с кожей.
Доктор Ли объяснил: «При остром дерматите кожа выглядит красной, опухшей и часто покрытой волдырями, может ощущаться жар, зуд и жжение, а иногда волдыри лопаются.
«Если дерматит переходит в хроническую форму, могут возникать периодические приступы сухости, зуда или болезненности кожи.
«Сообщалось, что аллергия на MIT вызывает острый дерматит кожи головы, острый дерматит век и дерматит лица, шеи и верхней части спины.
«Если он используется в области гениталий, MIT может вызвать кожную сыпь в области гениталий, ягодиц и вокруг ануса, включая сыпь от подгузников у младенцев. Аллергия на MIT, вероятно, будет обнаружена с помощью кожных пластырей ».
Здоровье кожи головы играет важную роль в росте и качестве волос.
Было доказано, что волосы, которые появляются из нездоровой кожи головы, имеют повреждение кутикулы - самой внешней части волос - наряду с изменениями в белковом и липидном компонентах волос. Плохое состояние кожи головы также может нарушить цикл роста волос.
Следовательно, атопический дерматит и себорейный дерматит, поражающие кожу головы, связаны с выпадением волос.
Доктор Ли сказал: «Кожа кожи головы и волосяные фолликулы также подвергаются окислительному стрессу - вредному метаболическому процессу, который происходит каждый день в нашем организме.
«Для выделения кислорода необходимы клеточные реакции, и это приводит к образованию электрически заряженных молекул, называемых реактивными формами кислорода (АФК).
«Они обладают способностью повреждать ДНК и еще больше нарушать клеточную активность. Окислительный стресс в коже головы влияет на способность волосяного фолликула отрастать больше волос.
«Окислительный стресс подпитывается курением, атмосферными загрязнителями, неправильным питанием, стрессом, УФ-излучением и раздражителями кожи головы.
«Истончение волос является обычным явлением при старении, и, хотя это часто является генетическим фактором, здоровье кожи головы и степень окислительного стресса могут влиять на скорость выпадения волос.
«Аллергия MIT - это разновидность раздражающего дерматита кожи головы. Раздражающий дерматит кожи головы может привести к выпадению волос. Это может быть вызвано различными химическими веществами, добавленными в шампунь и кондиционер».
Прочтите этикетку и узнайте ингредиенты продукта, чтобы узнать, содержит ли ваш шампунь или кондиционер MIT.
Пусть вас не сбивают с толку громкие слова на обратной стороне упаковки, доктор Ли определил, каких именно неприятных ингредиентов следует опасаться.
Доктор Ли сказала, что изотиазолоны, в состав которых входит MIT, представляют собой группу химических веществ, которые могут быть помечены как любые из следующих:
Метилхлоризотиазолинон (MCI или MCIT)
Бензизотиазолинон (БИТ)
Хлорметилизотиазолинон (CMIT)
Октилизотиазолинон (OIT, OI)
2-метил-4-изотиазолин-3-он
5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он
Актицид
Альгуцид
Амерстат 250
Euxyl K 100
Fennosan IT 21
Гротан ТК2
Катон
Катон CG
Мергал К7
Метатин GT
Mitco CC 32 л
Избегайте шампуня, кондиционера и других косметических продуктов, содержащих MIT. Ищите продукты без MIT.
Выбирайте продукты для волос без MIT, такие как следующие шампуни и кондиционеры:
Шампунь
Шампунь с алоэ на каждый день Green People
Пышные бруски шампуня
Освежающий гель для душа и шампунь Radox
Тимотей Чистый шампунь
Dr Organic ассортимент
Марокканский масляный шампунь
Шампунь Eubos Sensitive
Tresemmé
Matrix Bioloage Normalizing Clean Reset шампунь
Кондиционер
Кондиционер Timotei Pure Conditioner
Кондиционер с марокканским маслом
Tresemmé
Питательный восстанавливающий кондиционер Australian Organics
Чарльз Уортингтон Brilliant Brunette Travel Mini
Доктор Ли заключил: «Массачусетский технологический институт также входит в состав косметики, детских салфеток, увлажняющих средств и солнцезащитных кремов, поэтому вы всегда должны читать этикетку продукта».