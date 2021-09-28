Погода в Бердске 28 сентября 2021: в город придет солнечная погода в этот день

28 сентября в Бердске ожидается ясная солнечная погода, но с минусовыми температурами. Так с утра в городе температура составит -1 градус. При этом к обеду воздух значительно прогреется и составит +7 градусов.
Ветер подует легкий северо-западный, с порывами до 2 м/с. При относительной влажности воздуха 59%. Давление понизится и составит 753 мм ртутного столба.
28 сентября в народе отмечается день Никиты Гусятника. Раньше на праздник начинался период забоя откормленных за лето,гусей, откормленных за лето. Также на юг улетали дикие гуси, и охотники шли на последнюю охоту, начиналась стрижка овец. По традиции готовили на ужин запеченного гуся.
По полету птиц делали разные предсказания о погоде на будущее и о том, как сильно выйдет река из берегов весной: высоко летят - половодье будет высоким. Примет было столько, что люди даже говорили, что гусь, который под крыло нос прячет - предсказывает раннюю зиму, а если гусь говорит с тобой - знать, хорошо ты Никиту отпраздновал.