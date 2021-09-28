Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?

Праздник Попразднства Воздвижения Креста Господня отмечает один из главных двунадесятых праздников в церковном календаре. Его отмечают в честь нахождения и последующего воздвижения Креста Господня. По традиции в храмах вспоминают историю, как Великий император Константин и его родная мать Елена начали очищать местности от языческой веры, которую установил до них нечестивый царь Тит.
Однажды Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посмотреть там обстановку. Но, один из местных жителей сообщил ей, что есть в этом городе пещера, в которой хранится животворящий крест Господень.
Когда она прибыла на место, то там стоял языческий храм. Елена приказала снести его. Когда храм снесли, то действительно обнаружили на том месте – животворящий крест Господень.
После чего вознес Крест над толпой верующих, патриарх Иерусалимский. В честь этого события и назван праздник - Воздвижения Животворящего Креста Иисуса Христа. По традиции, отмечающего также попразднство и предпразднство. Первое означает церковный период продолжения воспоминания великого праздника после празднования самого торжества. Церковь славит в течение этой недели само событие и его участников.