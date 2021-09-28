Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?

3:30:519/28/2021Фото: pixabay.com
0

Однажды Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посмотреть там обстановку. Но, один из местных жителей сообщил ей, что есть в этом городе пещера, в которой хранится животворящий крест Господень.

По традиции в храмах вспоминают историю, как Великий император Константин и его родная мать Елена начали очищать местности от языческой веры, которую установил до них нечестивый царь Тит

Праздник Попразднства Воздвижения Креста Господня отмечает один из главных двунадесятых праздников в церковном календаре. Его отмечают в честь нахождения и последующего воздвижения Креста Господня. По традиции в храмах вспоминают историю, как Великий император Константин и его родная мать Елена начали очищать местности от языческой веры, которую установил до них нечестивый царь Тит.

Однажды Елена отправилась в Иерусалим, чтобы посмотреть там обстановку. Но, один из местных жителей сообщил ей, что есть в этом городе пещера, в которой хранится животворящий крест Господень.

Когда она прибыла на место, то там стоял языческий храм. Елена приказала снести его. Когда храм снесли, то действительно обнаружили на том месте – животворящий крест Господень.

После чего вознес Крест над толпой верующих, патриарх Иерусалимский. В честь этого события и назван праздник - Воздвижения Животворящего Креста Иисуса Христа. По традиции, отмечающего также попразднство и предпразднство. Первое означает церковный период продолжения воспоминания великого праздника после празднования самого торжества. Церковь славит в течение этой недели само событие и его участников.

Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
30 малоизвестных фактов о Египте
Самые невероятные скульптуры на Земле
35 забавных фото животных, которые очень хотят попасть домой
30 фото, которые завораживают своим совершенством и гармонией
Город размером с государство: впечатляющий Чунцин
25 самых интересных мест для посещения в Тунисе
25 величайших открытий человечества
Интересные факты о животных: 40 фото
традицииисторияпраздникиВоздвижение Креста Господняпопразднство
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда

Последние новости

Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
3:30:51 9/28/2021
Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
В Пермском крае обрушился пешеходный переход и погибли люди
3:28:59 9/28/2021
В Пермском крае обрушился пешеходный переход и погибли люди
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков
3:22:30 9/28/2021
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков
Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
3:09:52 9/28/2021
Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
БердскВ Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами
3:08:13 9/28/2021
В Бердске жители ул. Вокзальной пожаловались на мусорные контейнеры забитые доверху отходами
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
3:00:13 9/28/2021
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
БердскВ Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
2:50:40 9/28/2021
В Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
2:47:08 9/28/2021
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
БердскФильм "Батя" режиссера из Бердска Дмитрия Ефимовича отметили на кинофестивале в Италии
2:42:43 9/28/2021
Фильм "Батя" режиссера из Бердска Дмитрия Ефимовича отметили на кинофестивале в Италии
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему
2:30:56 9/28/2021
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему