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Магнитная буря 28 сентября 2021: как метеопатам быстро и эффективно снять усталость в плохую космическую погоду?

10:45:389/27/2021Фото: pixabay.com
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Магнитная буря приводит к различным последствиям, в виде нарушений разной техники, а также может привести к ухудшению самочувствия у многих людей.

Магнитная буря возникает, когда солнечный ветер сильнее обычного

28 сентября космическая погода будет капризной, постоянно колеблясь от умеренной к сильной магнитной буре. С самого утра геомагнитная обстановка не будет благоприятной из-за прогнозируемой бури в три балла. Точное время магнитных колебаний по новосибирскому времени: 04.00 до 07.00 утра; 16.00 до 22.00 вечера. В перерывах между напряженными периодами дня, будет умеренная геомагнитная обстановка.

Напомним, что магнитная буря возникает, когда солнечный ветер сильнее обычного. В этом случае магнитное поле Земли начинает колебаться - происходит геомагнитная буря. Это приводит к различным последствиям, в виде нарушений разной техники, а также может привести к ухудшению самочувствия у многих людей.

В подобный период метеопаты рассказывают, что страдают от мигрени, усталости, слабости. У кого-то появляется раздражительность и бессонница. Кто-то начинает испытывать тревогу.

Например, у наших читателей возникают следующие симптомы:


  • Сплю плохо, просыпаюсь и сон поверхностный. Утром голова тяжёлая, качает.
  • Появляется жар.
  • Слабость, лёгкое головокружение.
  • Слабость, внутри тревога. Сдавливает грудь, и дыхание затрудняется.
  • Слабость, апатия и страх.

Как уменьшить чувство слабости в организме

В первую очередь, чтобы преодолеть слабость в организме, необходимо изменить свой рацион: добавить больше питательных полезных продуктов, с достаточным количеством воды. Стараться каждый день выполнять упражнения на растяжку и просто для поддержания организма. Ходить как можно больше и бывать на свежем воздухе по крайней мере в течение часа ежедневно.

Когда же магнитная буря настигла резко, то сложно выйти на улицу и пойти гулять из-за резко возникшей усталости. В этот момент можно использовать водные процедуры. Принять ванну или душ, и даже обычное обтирание горячей влажной губкой легко снимает усталость. Если даже такой возможности нет, можно просто вымыть лицо, руки от кистей до локтей, ступни. Для мытья лучше всего подходит холодная вода. При вытирании нужно слегка помассировать руки и ноги.

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