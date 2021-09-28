28 сентября - Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня: три больших категорических запрета праздника и два очень важных дела

Попразднство Животворящего Креста Господня - отмечается после праздника, 28 сентября И длится до конца недели. Такая традиция существует потому, что сам праздник относится к главным двунадесятым праздникам. Церковные праздники подобного уровня вбирают в себя предпразднство, попразднство и отдание самого праздника.
28 сентября проводится божественная литургия, которая включается в себя все то, что было на самом великом торжестве, но уже не с таким размахом. При этом также вспоминается причина отмечаемой даты. Вспоминают царицу Елену и ее сына Великого Константина, которые сделали все, чтобы вернуть в христианство, в том числе в Иерусалим, где был найден Крест Господень. А затем возведен над верующими, в знак победы добра над злом.
Второе важное событие – то как в 614 году царь Персии, напал и разграбил Иерусалим. Также он захватил Животворящий Крест на целых 14 лет, в 628 году император Ираклий вернул святыню в Иерусалим, победив персов.
Три запрета на праздник:
- 28 сентября не следует начинать никаких важных дел - толку с них не получится.
- Под запретом - ходить в лес. В народе говорят, Леший бродит, все считает, и попавшегося ему на глаза человека из леса не выпустит.
- Кроме того, в праздник не следует ругаться или выяснять отношения с близкими.
На праздник необходимо посетить в храме торжественную службу. После чего христиане покупают три свечи, которыми крестят углы в доме читая "Спаси и сохрани".
В праздник у православных – строгий пост. Запрещено мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Блюда можно приправлять растительным маслом.