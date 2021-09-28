О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему

Попразднство Праздника Животворящего Креста Господня традиционно отмечается 28 сентября – в этот день вспоминают, как его впервые обнаружили и воздвигли. А также как вернули на место, после того как персы захватили Иерусалим.
Святая Елена и ее сын Константин, были христианами и хотели вернуть веру в Иерусалим, для этого Царица Елена отправилась в город, где стала разыскивать Животворящий Крест и Гроб Господень. В этом ей помог местный житель, указав на языческий храм богине Венере. Оказалось, что во время правления императора Тита, пещеру, в которой хранился Крест и Гроб засыпали мусором и землей, а сверху построили этот храм.
Царица приказала снести храм, а пещеру откапать. После раскопок нашли три креста. Чтобы понять какой из них Господень: каждый прикладывали к больной умирающей женщине, и когда подошла очередь Животворящего креста, то она мгновенно выздоровела.
Тогда собравшиеся были в восторге – каждый хотел притронуться к святыне и уже собиралось столпотворение. Чтобы не допустить последствий толпы, патриарх Константинопольский воздвиг святыню, и, тогда каждый смогу увидеть и Честный Животворящий Крест.
В праздник каждый христианин должен знать, что молитва, сказанная им перед святыней может быть только искренней и только с добрыми помыслами. К Кресту можно обратиться со своей просьбой или попросить за кого-то.