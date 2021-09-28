Картинки любимому гендиректору в День генерального директора в России 28 сентября – восхищаемся, уважаем и ценим

Сегодня праздник тех, кто очень важен,
В России, он зовется «генеральный».
С таким директором и кризис нам не страшен.
Ведь, в должности быть нужно гениальным.
Пускай и дальше нам зарплаты добавляют,
И дело спорится, в руках его везучих.
Мы гендиректора России прославляем.
Как хорошо, что наш, ну, самый лучший.
***
Гендиректор, поздравляем
С праздником весомым вас,
Взлетов новых пожелаем,
Чтоб азарт ваш не погас.
Ладилась чтоб вся работа,
В гору чтоб лишь шли дела,
Чтобы миссия большая
И доход большой несла.
С Днем генерального директора
Мы вас поздравим дружно,
И скажем, без сомнения,
Что нам другой не нужен.
Пускай дела все ваши Приносят лишь успехи, Что фирма наша старше Становилась без помехи.
Чтоб сил у вас хватало
На все, что захотите,
Удачи вам и процветания,
Работу свою любите.
***
Везучим будь, директор генеральный,
Упрямым и уверенным в себе,
И пусть хватает премии квартальной,
Чтоб все капризы воплотить в судьбе!
И мудрые решения, как вектор,
К успеху путь направят без труда,
И пусть тебя к мечте ведёт, директор,
Счастливая небесная звезда!
Источник: pozdravok.ru