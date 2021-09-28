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Поздравления в День рождения ломбарда 28 сентября: сдай, получи и забери обратно – ведь выручает же!

1:45:309/28/2021Фото: fresh-cards.ru
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День рождения ломбарда принято отмечать 28 сентября, ежегодно. Ломбарды – учреждения, которые предоставляют определенную сумму под залог движимого имущества с возможностью возвратаю

День рождения ломбарда

Желаем покупателей приятных
И прибылей желаем необъятных,
Пусть магазин стабильно процветает
И всех пусть на покупки вдохновляет.

День рождения ломбарда

Процветания магазину!
Будут пусть полны витрины,
Покупателей богатых,
Прибыль чтоб грести лопатой,
Безубыточной торговли,
А работникам — здоровья!

День рождения ломбарда

Богатых покупателей
Желаем магазину,
Чтоб деньги они тратили,
Сметая все витрины!

И залы чтоб торговые
Вовек не опустели —
Всегда товары новые
На полочках блестели!

Чтоб очереди длинные
Выстраивались к кассам,
И мысли позитивные
Несли покупки в массы!

День рождения ломбарда

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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