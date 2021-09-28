Поздравления в День рождения ломбарда 28 сентября: сдай, получи и забери обратно – ведь выручает же!

Желаем покупателей приятных
И прибылей желаем необъятных,
Пусть магазин стабильно процветает
И всех пусть на покупки вдохновляет.
Процветания магазину!
Будут пусть полны витрины,
Покупателей богатых,
Прибыль чтоб грести лопатой,
Безубыточной торговли,
А работникам — здоровья!
Богатых покупателей
Желаем магазину,
Чтоб деньги они тратили,
Сметая все витрины!
И залы чтоб торговые
Вовек не опустели —
Всегда товары новые
На полочках блестели!
Чтоб очереди длинные
Выстраивались к кассам,
И мысли позитивные
Несли покупки в массы!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru