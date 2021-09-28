История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва

В третьем веке христианства, когда языческие правители подвергали христиан, как молодых, так и старых, пыткам и смерти за то, что они не поклонялись идолам, жила молодая девушка, которая была воспитана христианкой и у которой была истинная и стойкая вера — Евфимия Всехвальная.
Дева Мария была дочерью праведных христиан Филофрона и Феодосии. Девушка скончалась после пыток за Веру во Христа в 304 году в городе Халкидон, на берегу пролива Босфора.
Губернатор Халкидона Приск сообщил горожанам об языческом торжестве, на который необходимо прийти, чтобы сделать жертву и поклониться идолу Ареса. При этом он угрожал пытками каждому, кто не явится. Во время языческого праздника 49 верующих спрятались в одном доме, где в тайне молились Христу. Среди них была Евфимия.
Когда христиан обнаружили, то царь Диоклетиан приказал всех отправить на пытки.
Святую Евфимию Приск сначала убеждал отречься от веры, обещая ей земные благословения, но затем отдал приказ пытать ее.
Множество пыток выдумал Приск для Святой. Но сломить ее веру так и не удалось, а пытки не причиняли ей вреда. Ни пила, не змеи во рву, куда ее бросили, не кусали ее, ничто не могло сломить святую. Тогда Евфимию отвели в цирк, чтобы отправить на растерзание хищникам. Молясь, она просила Господа принять ее к себе в Царствие и успокоить душу в царствии небесном. Львы и медведи, выпущенные на арену, облизывали ее ноги вместо того, чтобы разорвать на части. Только одна царапина кровоточила на ее теле. Наконец Бог снизошел к молитвам, и она умерла
Святая Евфимия была замучена во время гонений на христиан при Диоклетиане, и память о ее смерти и страданиях отмечается 16/29 сентября.