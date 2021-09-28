29 сентября на Руси обязательно ловили птиц и гадали по их косточкам: история традиции и плюс рецепт зимней квашеной капусты

29 сентября в православии отмечается праздник в честь святой Евфимии Халкидонской, рожденной в Халкидоне, в семье честных христиан.
Этот праздник еще с древних времен связывали с птицами. Считалось, что именно 29 сентября нужно было поймать синицу или пичужку, которых можно оставить перезимовать в доме, чтобы они были утешением в долгие зимние вечера своим пеньем.
В праздник готовили гуся. При этом оставшиеся кости не выбрасывали их использовали для гадания. Слишком тонкие косточки — к теплой зиме, и наступлению ранней весны, а также к быстрой зимовке. Толстые предсказывали морозную зиму и позднюю весну.
Рецепт квашеной капусты
Соль. Обычная поваренная, нулевого помола, первого сорта. Не следует брать морскую, йодированную или экстру. Также соль лучше выбирать сероватую — наиболее подходящую под засол.
Кочан. Для квашеной капусты больше подходят поздние сорта капусты, поскольку в них больше сахара, нужного для брожения. Хорошо, если кочан выглядит слегка приплюснутым. При похлопывании нужный кочан звенит, как отличный арбуз. А листья у овоща должны быть крепкие, сочные и хрустящие.
Морковь. По желанию можно не добавлять, но она придает вкус и красивый цвет.
Нарезать капусту лучше не слишком мелко.
Потому что в слишком мелкой могут растеряться витамины.
На один средний кочан в 2 – 3 кг уходит 2-3 столовые ложки соли. Если брать меньше, то может быть много слизи, но и пересаливать нельзя. Плохо посоленная капуста также мало дает сока, в котором основное брожение.
В капусту можно добавить яблоко, клюкву, лавровый лист, или перец горошком. Очень пряный аромат придаст веточка укропа с семенами или листья смородины.