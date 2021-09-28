Почему на Руси к 29 сентября нужно закончить заготовки на зиму: и можно ли еще квасить капусту?

29 сентября православные чтят память святой Евфимии Всехвальной. Она родилась и жила в Халкидонии в семье из верующих родителей. Поэтому во Христа она уверовала с раннего детства. В те времена были распространены гонения на верующих в Иисуса Христа, также эти события напрямую оказали влияние на жизнь Евфимии. Однажды император приказал жителям города собраться на праздник, посвященный языческом богу Марсу. Однако в этот же момент служение совершали в местной христианская общине. Их обнаружили и всех верующих арестовали. Передав императору, который приказал жестоко судить всех.
Святая Евфимия, брошенная в огонь другими солдатами, осталась невредимой. Приписав это колдовству, правитель приказал выкопать новую яму и, наполнив ее ножами, засыпал землей и травой, чтобы мученица не заметила подготовки к казни, но и здесь она осталась невредимой.
Наконец, они приговорили ее к съедению дикими зверями в цирке. Перед своей мученической смертью святая Евфимия молила Бога, чтобы он счел ее достойной ужасно пострадать за Его Имя, но когда она была брошена на арену, ни один из диких зверей не напал на нее.
В народе считается, что в этот день нужно закончить все заготовки. В том числе пора заканчивать квасить капусту. Капуста как раз созревала к этому времени. А готовая квашеная капуста была любимым дополнением к столу, ведь зимой – это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь и бруснику — кому что больше нравится. И сегодня квашеную капуста любят и знают во всей стране. Она прекрасный способ добавить витаминов к зимнему столу.