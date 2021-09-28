Можно ли посещать могилы близких 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?

30 сентября - день памяти святых Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Мать девочек после смерти мужа осталась вдовой, ей пришлось одной растить трех дочерей. Она была благочестивой христианкой и назвала своих дочерей в честь трех христианских добродетелей. Все они очень открыто говорили о своей христианской вере. Чиновник по имени Антиох рассказал о них императору Адриану, тогда он приказал привести их к нему. Перед встречей с ним София и ее дочери молились Иисусу о силе. Сначала император попытался уговорить их отказаться от своей христианской веры и принять язычество, которое было доминирующей религией в то время. Когда молодые девушки отказались, он заставил их пытать одну за другой. София осталась нетронутой, но ее наказанием было наблюдать, как страдают ее дочери.
Хотя святых и пытали, они остались невредимы, потому что Господь не допустил, что девушки страдали. Тогда им отрубили головы, и святые попали в рай. Тела отдали матери, которая очень осторожно их похоронила. Она долго горевала на могилах дочерей, и, спустя трое суток скончалась, оплакивая детей.
Многие христиане задаются вопросом, можно ли посещать могилы в этот день. На что священнослужители отвечают положительно, поскольку никакого запрета на посещение кладбища не существовало в церковной традиции. На православный праздник. К тому же праздник относится к трагическим, и это означает, что устраивать пышное торжество сегодня обязательно.