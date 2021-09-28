Какой сегодня церковный праздник 28 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 28 сентября 2021
Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Великомученика Никиты Готфского
Народные праздники и приметы
Никита Гусятник
На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел. Птица шла и на продажу, и на крестьянский стол. Главным блюдом в этот день был, конечно, печеный гусь.
Угощали гусем и водяного, так как верили, что именно этот дух охраняет водоплавающих птиц. Ему отдавали лучшего гуся, предварительно отрубив птице голову. Так нужно было сделать для того, чтобы пропажу не обнаружил домовой, который охраняет домашнюю птицу и пересчитывает ее по головам.
Источник: my-calend.ru calend.ru