В России начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса «Бетувакс»

27 сентября был опубликован на сайте государственного реестра лекарственных средств разрешение на проведение клинических исследований Минздрава вакцины Бетувакс-КоВ-2.
Добавим, что цель клинических исследований — «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев».
Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата — суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл, 40 мкг/мл.
Напомним, в начале июня этого года Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак»