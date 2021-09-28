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В России начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса «Бетувакс»

2:21:389/28/2021Фото: Pixabay
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Новая вакцина поступит на рынок.

Испытания будут проводиться на добровольцах
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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27 сентября был опубликован на сайте государственного реестра лекарственных средств разрешение на проведение клинических исследований Минздрава вакцины Бетувакс-КоВ-2.

Добавим, что цель клинических исследований — «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев».

Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата — суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл, 40 мкг/мл.

Напомним, в начале июня этого года Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак»

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