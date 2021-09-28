Фильм "Батя" режиссера из Бердска Дмитрия Ефимовича отметили на кинофестивале в Италии

Российский фильм «Батя» получил приз на кинофестивале в Италии. Фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвёртый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo.
Отметим, что сам фестиваль посвящен российскому кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе – наличие в картине светлого доброго начала, – добавили в пресс-службе ТНТ.
Стоит добавить, что сама картина поднимает вопрос отцов и детей, а точнее воспитания, с сопоставлением прошлого и настоящего. Жюри увидело в фильме романтику непростого, с материальной точки зрения, детства. Фестиваль проходил в Милане с 4 по 16 сентября.
Сам же режиссер считает себя по-прежнему новосибирцем, так как его родители живут в области, в городе Бердск. Поэтому Дмитрий Ефимович ввел с сюжет фильма отсылки на жизнь Новосибирска и Бердска.
В пресс-службе телеканала ТНТ отметили, что комедия «Батя» собрала больше 500 миллионов рублей кассовых сборов в прокате, а затем ворвалась в топ самых успешных картин 2021 года уже на цифровых платформах.