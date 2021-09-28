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Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую

3:09:529/28/2021Фото: Кинопоиск
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Откровение телеведущего произошло во время беседы с Людмилой Зайцевой.

Анастасия Вертинская

На программе «Судьба человека» ее ведущий Борис Корчевников со своей гостьей Людмилой Зайцевой обсудили любовную линию между Олегом Ефремовым и одной известной красавицей. Как отметила Зайцева, она была свидетелем душевных терзаний Ефремова. Бурны роман происходил на съемках фильма «Здравствуй и прощай».

Как рассказывает актриса, Ефремов очень страдал из-за страстной любви в одной из актрис, Ему казалось, что возлюбленная изменяет. С самой Зайцевой у него получились больше «отцовские» отношения, он делился с ней своими переживаниями, нравоучениями, мыслями.

Однако имя таинственной возлюбленной озвучил Корчевников. По его словам, этой актрисой была Анастасия Вертинская, а затем и сам признался, как сильно был влюблен в нее в детстве:

-Это не было тайной никогда. Олег Николаевич жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленьким, —заявил ведущий.

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