Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую

На программе «Судьба человека» ее ведущий Борис Корчевников со своей гостьей Людмилой Зайцевой обсудили любовную линию между Олегом Ефремовым и одной известной красавицей. Как отметила Зайцева, она была свидетелем душевных терзаний Ефремова. Бурны роман происходил на съемках фильма «Здравствуй и прощай».
Как рассказывает актриса, Ефремов очень страдал из-за страстной любви в одной из актрис, Ему казалось, что возлюбленная изменяет. С самой Зайцевой у него получились больше «отцовские» отношения, он делился с ней своими переживаниями, нравоучениями, мыслями.
Однако имя таинственной возлюбленной озвучил Корчевников. По его словам, этой актрисой была Анастасия Вертинская, а затем и сам признался, как сильно был влюблен в нее в детстве:
-Это не было тайной никогда. Олег Николаевич жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленьким, —заявил ведущий.