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В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков

3:22:309/28/2021Фото: Pixabay
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Пока что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, добавил эксперт.

Россия освободится от ковида только через год, как минимум

28 сентября, с утра, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум год в России. Пока что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, добавил эксперт.

Напомним, ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла отметил также, что ожидает возвращение к нормальной жизни, как было до пандемии, возможно только через год, только при условии ежегодной массовой вакцинации.

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