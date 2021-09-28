В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков

28 сентября, с утра, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум год в России. Пока что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, мутировал ли еще вирус или нет, добавил эксперт.
Напомним, ранее глава компании-производителя вакцин от коронавируса Pfizer Альберт Бурла отметил также, что ожидает возвращение к нормальной жизни, как было до пандемии, возможно только через год, только при условии ежегодной массовой вакцинации.