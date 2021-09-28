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Три рецепта хрустящей капусты для зимнего хранения и употребления: квасим и солим – лучшие даты для засолки в конце сентября и октябре по лунному календарю

4:00:599/28/2021Фото: pixabay.com
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В этом рецепте ничего лишнего. Понадобится 1 кочан капусты, весом около 3 кг, 2 моркови по 200-300 г, мелкая поваренная соль и сахар.

Её можно будет кушать уже через 24 часа после наполнения банки

Конец сентября и октябрь – время заготавливать белокочанную капусту на зиму. Одним из лучших способов по праву считается квашение. Благодаря ферментации, продукт может храниться до 3 месяцев. По содержанию полезных бактерий квашеная капуста не уступает кефиру. Употреблять её приятно как в натуральном виде, так и в составе сложных блюд.
Капустные листья получатся вкусными, хрусткими и надолго сохранят качество, если заниматься квашением по лунному календарю. Фазы ночного светила напрямую влияют на активность молочнокислых бактерий. Именно они ответственны за ферментацию капусты.

Квасим вовремя
На последней неделе сентября 2021 года Луна убывает после недавнего Полнолуния. Лучшими днями для закладки капусты в банку станут 28 и 29 число, в то время как 27 и 30 сентября – нейтральные дни, когда успех квашения зависит от мастерства хозяйки.
В октябре 2021 года квасить капусту благоприятно 1, 5-9, 11, 13, 15, 19, 21-22, 24, 28-29 и 31 числа. Нейтральными для заготовки ожидаются 4, 10, 12, 16, 23, 26-27 и 30 октября. Однозначно не подходят квашению даты 2-3, 14, 17-18, 20 и 25 октября. Капуста, заложенная в них, получится мягкой, маловкусной и сохранится ненадолго.

Классика
В этом рецепте ничего лишнего. Понадобится 1 кочан капусты, весом около 3 кг, 2 моркови по 200-300 г, мелкая поваренная соль и сахар.
Всю капусту нарезают соломкой в большую миску, туда же на крупной тёрке натирают морковь. Далее добавляют две щедрые щепотки соли и столько же сахара.
Получившийся «салат» прожимают чистыми руками, слегка перетирая. Затем смесью наполняют трёхлитровую банку, очень плотно утрамбовывая слой за слоем.
Банку накрывают марлей и ставят в просторную миску. Конструкцию оставляют при комнатной температуре на трое суток. За это время на поверхности марли будет образовываться пена – её необходимо снимать.
Мутный сок, натекающий с марли, можно выливать из миски. Когда он станет прозрачным, его оставляют. После квашения сок отправляется обратно в банку с капустой. Готовый продукт хранят в холодильнике.

Экспресс
Рецепт позволяет ускорить ферментацию капусты. Её можно будет кушать уже через 24 часа после наполнения банки. Понадобится 1 кочан капусты в 2 кг, примерно 0,5 кг моркови, соль, сахар и 100 мл винного уксуса.
В 2 л кипятка добавляют соль, сахар и уксус. В это время шинкуют капусту, а морковь натирают на тёрке. Овощную смесь проминают руками и набивают ею несколько небольших банок.
В тару с капустой заливают рассол, затем слои листьев пронзают деревянной палочкой, доходя до дна банки. Это позволить убрать воздух.
Банки оставляют при комнатной температуре, снимая пену в процессе. Через сутки капуста готова.

Славяночка
Этот рецепт использует метод квашения, проверенный поколениями славян. Правда, вместо стеклянной банки они использовали деревянную кадку. Но и без неё капуста получается душистой. Нужен кочан капусты в 3 кг, около 300 г моркови, соль и 3 ломтика ржаного хлеба.
Использовать лучше 3 стерильных литровых банки. На дно каждой кладут по ломтику хлеба, завёрнутому в капустный лист. Далее повторяются действия классического рецепта – нарезка, уплотнение и установка.
Вытекающий из банки сок сохраняют, а пену снимают. Через трое суток капуста готова.

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