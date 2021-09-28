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28.09
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В Пермском крае обрушился пешеходный переход и погибли люди

3:28:599/28/2021Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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На данный момент количество погибших неизвестно.

Фото с места происшествия

28 сентября, рано утром, в Пермском крае обрушился пешеходный переход прямо на проезжающие под ним машины, по дороге Пермь — Екатеринбург. Погибли люди. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по региону.

- Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "Газель". К сожалению, есть погибшие, — заявлено в тексте.

На данный момент количество погибших неизвестно. На место ЧП выехали оперативные службы, среагировали 26 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России - 3 человека личного состава и 1 единица техники. Будут проведены спасательные работы и проверки для уточнения причин крушения объекта.

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