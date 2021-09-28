В Пермском крае обрушился пешеходный переход и погибли люди

28 сентября, рано утром, в Пермском крае обрушился пешеходный переход прямо на проезжающие под ним машины, по дороге Пермь — Екатеринбург. Погибли люди. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по региону.
- Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль "Газель". К сожалению, есть погибшие, — заявлено в тексте.
На данный момент количество погибших неизвестно. На место ЧП выехали оперативные службы, среагировали 26 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России - 3 человека личного состава и 1 единица техники. Будут проведены спасательные работы и проверки для уточнения причин крушения объекта.