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Лунный календарь: подходящие для зачатия дочери дни в октябре 2021 года: благоприятные и неблагоприятные даты

3:00:509/28/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Календарь, сопоставляющий фазы Луны с благоприятными днями зачатия девочки, каждый год меняется.

Целых 13 дней во втором месяце осени дадут повышенную вероятность зачать девочку

Появление на свет ребёнка – радостное событие для любящих родителей, особенно когда оно было спланировано. Нередко супруги стараются повлиять на пол ребёнка заранее, и осудить их за это сложно. Желание родить девочку – повод обратиться к лунному календарю, ведь во власти ночного светила повысить вероятность такого исхода.

Календарь, сопоставляющий фазы Луны с благоприятными днями зачатия девочки, каждый год меняется. Ведь на эту возможность влияют также зодиакальное созвездие и день недели. Сочетание всех факторов позволяет судить о датах октября 2021 года.

Октябрь в датах

Целых 13 дней во втором месяце осени дадут повышенную вероятность зачать девочку. По астрологическим данным, лучшими датами станут 1, 3, 10, 13, 15, 20, 21 и 31 октября.

Чуть меньший, но всё ещё хороший шанс получат родители, которые приступят к делу 4, 9, 18, 22 и 30 октября. В эти даты мальчики получаются с вероятностью всего лишь 1 к 100.

Будут в октябре и нейтральные даты, одинаково хорошие как для планирования дочерей, так и для сыновей. В 2, 6, 8, 17, 19, 24, 26 и 28 числа пол ребёнка будет зависеть от воли случая.

Однозначно неподходящие даты – это 7, 11, 14 и 23 октября. Они хороши только для зачатия детей мужского пола.

Несколько дней октября соберут природные факторы таким образом, что станут неблагоприятными для зачатия вообще. Это 5, 12, 16, 25, 27 и 29 октября. Здесь будущая мать рискует не выносить ребёнка.

Особая осторожность

Некоторые дни, выбранные для зачатия, могут негативно сказаться на течении беременности. Например, многие дети, зачатые в Новолуние и Полнолуние, рождаются недоношенными, а иногда и вовсе отторгаются на ранних сроках. В октябре таким лунным датам соответствуют 6 и 20 число.

Девочки, которых зачали под убывающей Луной, то есть до 5 октября и после 21 числа, будут более мягкими и утончёнными мечтательницами, покоряющими своей женственностью. Если дочь зачали в растущую фазу, с 7 по 19 октября, то она будет активной, яркой и целеустремлённой.

Православным следует помнить церковный запрет на зачатие в ночь накануне среды, пятницы, воскресенья и крупных праздников. В октябре 2021 года это 14 число, когда отмечается Покров Богородицы.

Действия в помощь

Усилить влияние благоприятных дней родители могут, подкорректировав питание за неделю до зачатия. Половые клетки, отвечающие за мужской пол ребёнка, активны в щелочной среде, а в кислой им некомфортно. Поэтому из рациона убирают «ощелачивающие» орехи, мясо, овощи и ягоды красного и оранжевого цвета. Полезны для зачатия девочки семена тыквы, кунжута, подсолнечника, морепродукты, рыба, молочная пища.

Повысить вероятность зачать дочь поможет половое воздержание будущего отца. Достаточно всего 5-7 дней, чтобы среди его половых клеток стали преобладать носители X-хромосомы, определяющие пол ребёнка как женский.

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