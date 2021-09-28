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Путин велел сократить количество контрольных работ в школах

4:04:359/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета.

Владимир Владимирович Путин

27 сентября на заседании президиума Госсовета Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Напомним, ранее Путин указал на то, что в России один главных врагов – проблемы в образовании. Он подчеркнул, что этой сфере еще есть на чем работать. Также в Минпросвещения порекомендовали учителям не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, а также разбирать ошибки.

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От редакции

Какие проблемы в нашей системе образования видите вы?

Аноним, 28 сентября 2021 4:41:23
В нашей системе образования осталась система и напрочь отсутствует образование. У учителей в основной массе нет желания научить детей пониманию, а присутствует только работа по зачитыванию материала. Часто они показывают слайды или зачитывают учебник, а бывает и так, что сами не знают материал, который читают. До сих пор умираю от смеха, когда мне ребенок рассказывал придя со школы, что Наполеон умирал на руках Жозефины, скоро и математику по сериалам начнут преподавать.
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