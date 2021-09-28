Путин велел сократить количество контрольных работ в школах

27 сентября на заседании президиума Госсовета Владимир Путин поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Напомним, ранее Путин указал на то, что в России один главных врагов – проблемы в образовании. Он подчеркнул, что этой сфере еще есть на чем работать. Также в Минпросвещения порекомендовали учителям не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, а также разбирать ошибки.