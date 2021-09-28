В Новосибирске фотограф поймал в кадр туманности Розетка из созвездия Единорога

На днях фотограф Алексей Поляков сделал фотографии туманности Розетка из созвездия Единорога. Он фотографировал ее недалеко от Новосибирска, рядом с Плотниково. Потрясающие фотографии он опубликовал в своем инстаграм.
— Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, т. е. когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200–3100 гг. до н. э.). Если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10'000 солнечных масс! — рассказал на своей странице Алексей.
Добавим, в августе фотограф смог запечатлеть редкое явление — череду затмений у Юпитера.