Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске фотограф поймал в кадр туманности Розетка из созвездия Единорога

4:41:269/28/2021Фото: Инстаграм @nsk365
0

Необыкновенной красоты явление поймал Алексей Поляков.

Современная техника позволяет фотографам наблюдать за космическими изменениями


На днях фотограф Алексей Поляков сделал фотографии туманности Розетка из созвездия Единорога. Он фотографировал ее недалеко от Новосибирска, рядом с Плотниково. Потрясающие фотографии он опубликовал в своем инстаграм.


— Пять тысяч двести лет свет летел от этой туманности до нас, т. е. когда фотоны полетели в нашу сторону, на Земле произошло объединение Египта фараоном Менесом (3200–3100 гг. до н. э.). Если весь газ хорошенько пропылесосить, то его наберется на 10'000 солнечных масс! — рассказал на своей странице Алексей.

Добавим, в августе фотограф смог запечатлеть редкое явление — череду затмений у Юпитера.
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Морозов после пластики: фанаты напуганы
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
30 фото знаменитостей без макияжа
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Classic T-Shirt - Redbubble
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
новосибирсккосмосфотография
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие увлечения у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»

Последние новости

БердскВ Бердск приехал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. Чиновники обсуждают бережливое производство и открытие нового корпуса «Здравмедтех-Н»
4:37:39 9/28/2021
В Бердск приехал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка. Чиновники обсуждают бережливое производство и открытие нового корпуса «Здравмедтех-Н»
Путина велел сократить количество контрольных работ в школах
4:04:35 9/28/2021
Путина велел сократить количество контрольных работ в школах
29 сентября на Руси обязательно ловили птиц и гадали по их косточкам: история традиции и плюс рецепт зимней квашеной капусты
4:00:55 9/28/2021
29 сентября на Руси обязательно ловили птиц и гадали по их косточкам: история традиции и плюс рецепт зимней квашеной капусты
Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
3:30:51 9/28/2021
Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков
3:22:30 9/28/2021
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков
Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
3:09:52 9/28/2021
Борис Корчевников признался, что был влюблен в актрису Анастасию Вертинскую
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
3:00:13 9/28/2021
История святой Евфимии Всехвальной: как девушка спаслась от диких зверей на арене цирка. Чудеса Евфимии и мощная молитва
БердскВ Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
2:50:40 9/28/2021
В Бердске выявлено еще шесть новых пациентов с COVID-19
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
2:47:08 9/28/2021
Семь новых автоклубов заработают в регионе до конца 2021 года по нацпроекту «Культура»
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему
2:30:56 9/28/2021
О чем нужно помолиться 28 сентября в Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня каждому верующему