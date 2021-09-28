Россиянин погиб на глазах жены в море Испании. Его затянуло волной на глубину в шторм

В Испании во время сильных волн, отдыхающие решили попрыгать со скал, только не учли всю мощь водной стихии. Девушка спрыгнула в воду, но волны начали бить девушку о скалы. Россиянин бросился спасать тонущую в море подругу и погиб вместе с ней на глазах у жены. Момент трагедии попал на видео, сообщает Telegram-канал Baza.
Данила Гагарин, работающий в городе Торревьеха фитнес-тренером, отправился на море вместе с супругой и знакомой.
Сначала прыгающая сама пыталась вылезть из воды самостоятельно, однако волны относили ее от берега, тогда мужчина нырнул в воду следом за ней. Мужчине удалось схватить знакомую и зацепиться за один из камней, но большая волна накрыла туристов и смыла с камня. Тела погибших удалось найти через несколько дней.