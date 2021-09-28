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Россиянин погиб на глазах жены в море Испании. Его затянуло волной на глубину в шторм

4:40:079/28/2021Фото: ТК BAZA
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Данила Гагарин погиб в Испании, спасая тонущую в море туристку.

Кадр из видео, снятый женой погибшего

В Испании во время сильных волн, отдыхающие решили попрыгать со скал, только не учли всю мощь водной стихии. Девушка спрыгнула в воду, но волны начали бить девушку о скалы. Россиянин бросился спасать тонущую в море подругу и погиб вместе с ней на глазах у жены. Момент трагедии попал на видео, сообщает Telegram-канал Baza.

Данила Гагарин, работающий в городе Торревьеха фитнес-тренером, отправился на море вместе с супругой и знакомой.

Девушку уносило в море

Сначала прыгающая сама пыталась вылезть из воды самостоятельно, однако волны относили ее от берега, тогда мужчина нырнул в воду следом за ней. Мужчине удалось схватить знакомую и зацепиться за один из камней, но большая волна накрыла туристов и смыла с камня. Тела погибших удалось найти через несколько дней.

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