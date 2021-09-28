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Правительство выбрало "Яндекс.Поиск" для предустановки на гаджеты в России в 2022 году

5:26:449/28/2021Фото: Pixabay
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В пресс-службе "Яндекса" заявили, что поисковик компании не будет устанавливаться по умолчанию, так как сам пользователь устройств будет решать, какой системой ему удобнее пользоваться.

Но право выбора поисковой системы все равно остается у владельца устройства

Правительство РФ определило поисковик "Яндекса" для установки по умолчанию на продаваемых в РФ устройствах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Данный закон вступит в силу с 1 апреля, который обязует продавцов при продаже гаджетов устанавливать на них отечественное программное обеспечение. Также в перечень отечественных программ (всего их 16 классов, включая поисковики, соцсети, мессенджеры, картографические сервисы, антивирусы, и др.), обязательных к установке, вошли продукты "Яндекса", Mail.ru Group, "Лаборатории Касперского", "Новых облачных технологий" (разработчик офисного ПО "МойОфис"), а также платежная система "Мир", Госуслуги и др.

Однако в самой пресс-службе "Яндекса" заявили, что поисковик компании не будет устанавливаться по умолчанию, так как сам пользователь устройств будет решать, какой системой ему удобнее пользоваться.

А вот в Минцифре отметили, что подобное включение "Яндекса" в качестве поисковой системы даст возможность российским сервисам выйти на международный уровень.

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