Правительство выбрало "Яндекс.Поиск" для предустановки на гаджеты в России в 2022 году

Правительство РФ определило поисковик "Яндекса" для установки по умолчанию на продаваемых в РФ устройствах. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Данный закон вступит в силу с 1 апреля, который обязует продавцов при продаже гаджетов устанавливать на них отечественное программное обеспечение. Также в перечень отечественных программ (всего их 16 классов, включая поисковики, соцсети, мессенджеры, картографические сервисы, антивирусы, и др.), обязательных к установке, вошли продукты "Яндекса", Mail.ru Group, "Лаборатории Касперского", "Новых облачных технологий" (разработчик офисного ПО "МойОфис"), а также платежная система "Мир", Госуслуги и др.
Однако в самой пресс-службе "Яндекса" заявили, что поисковик компании не будет устанавливаться по умолчанию, так как сам пользователь устройств будет решать, какой системой ему удобнее пользоваться.
А вот в Минцифре отметили, что подобное включение "Яндекса" в качестве поисковой системы даст возможность российским сервисам выйти на международный уровень.