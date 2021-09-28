Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022: Вернули Глушакова, но убрали Дзюбу

27 сентября стал известен состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Тренером сборной назначен Валерий Карпин. Определен состав на игры против Словакии и Словении, которые пройдут 8 и 11 октября. Матч со словаками российским футболистам предстоит провести дома. Встреча со Словенией пройдет в Мариборе.
Отметим, что в национальную команду вернулся Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки». Состав доступен в Twitter-аккаунте сборной России.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1442570390761615361
А вот Артем Дзюба отказался принимать участие из-за «неоптимальной» формы.
Напомним, что в своей группе отбора к ЧМ-2022 сборная России занимает второе место после шести игр, имея в активе 13 набранных очков. С таким же результатом лидируют хорваты.