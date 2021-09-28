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Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022: Вернули Глушакова, но убрали Дзюбу

5:58:439/28/2021Фото: Твиттер
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Объявлен новый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.

Состав сборной был опубликован с Твиттере команды

27 сентября стал известен состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренером сборной назначен Валерий Карпин. Определен состав на игры против Словакии и Словении, которые пройдут 8 и 11 октября. Матч со словаками российским футболистам предстоит провести дома. Встреча со Словенией пройдет в Мариборе.

Отметим, что в национальную команду вернулся Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки». Состав доступен в Twitter-аккаунте сборной России.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1442570390761615361

А вот Артем Дзюба отказался принимать участие из-за «неоптимальной» формы.

Напомним, что в своей группе отбора к ЧМ-2022 сборная России занимает второе место после шести игр, имея в активе 13 набранных очков. С таким же результатом лидируют хорваты.

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