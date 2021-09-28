Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вирусолог объяснила причину прекращения производства вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона»

6:15:099/28/2021,Дарья КостинаФото: Pixabay
0

2 сентября «Вектор» объявил, что намерен прекратить производство «ЭпиВакКороны» и выпускать «ЭпиВакКорона-Н», которую зарегистрировали ещё в конце августа этого года.

Различия между вакцинами практически нет, разве что временные промежутки между дозами
Различия между вакцинами практически нет, разве что временные промежутки между дозами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Кто никогда не заболеет коронавирусом? Каков процент таких людей в мире

Кто никогда не заболеет коронавирусом? Каков процент таких людей в миреВ России начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса «Бетувакс»Ещё 586 новости

2 сентября «Вектор» объявил, что намерен прекратить производство «ЭпиВакКороны» и выпускать «ЭпиВакКорона-Н», которую зарегистрировали ещё в конце августа этого года (Н - это место производство - то есть Новосибирск).

Об этом ранее журналистам сообщала замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих. По словам учёного, новую вакцину проще производить и она практически ничем не отличается от предыдущей. Кстати, подробно о новой вакцине «Курьер. Среда. Бердск» уже рассказал. Различия между вакцинами практически нет, разве что временные промежутки между дозами: вакцина «ЭпиВакКорона-Н» — трёхкомпонентная и между первой и второй прививкой должна быть разница в 21 день, а между второй и третьей аж 60 дней.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября побеседовали с вирусологом из Ташкента — Дильнозой Абдурахимовой. Вирусолог объяснила снятие с производства «ЭпиВакКороны». Врач отмечает, что вакцины постоянно необходимо обновлять, это относится и к вакцинам против гриппа.

— Любая вакцина предназначается для определённого количества генотипов или штаммов. Есть такие вакцины, которые действуют целенаправленно не смотря на эти же условия. Вакцины не перестают выпускать, их обновляют. Например, вакцины против гриппа. Есть много НИИ во всем мире, которые прогнозируют рост того или иного вида вируса гриппа. Тем самым помогают ученым разработать нужную вакцину - обновить, усовершенствовать. Но с коронавирусом, к сожалению, так не получилось. Этому феномену я не могу дать ответ, — отмечает вирусолог Дильноза Абдурахимова.

Отметим, что буквально на днях анонсировали выпуск ещё одной вакцины от коронавируса — препарат «Бетувакс-КоВ-2». Его испытания начнутся в ближайшее время.

За секунду до катастрофы: 50 фото
30 фото, которые сложно оставить без внимания
Новые выплаты не за горами: что подписал Путин
На советских пляжах разное творилось: фото крупным планом
Не так много времени прошло, а фото удивляют: вот девчонки 90-х
vsenovosti.net
30 фото знаменитостей без макияжа
Преображение им к лицу: знаменитости до и после похудения
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
30 фото знаменитостей без макияжа
Пляжные снимки из Советского Союза: вот это девчонки отрывались
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
За секунду до катастрофы: 50 фото
Фото самых роскошных красоток Франции
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
векторкоронавирусвирусолог"Вектор"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что думаете по поводу снятия вакцины с производства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За секунду до катастрофы: 50 фото
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
30 фото, которые сложно оставить без внимания
Факты, от которых волосы дыбом: вот что с женщинами вытворяли

Последние новости

Можно ли посещать могилы близких 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
6:00:25 9/28/2021
Можно ли посещать могилы близких 30 сентября в День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?
Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022: Вернули Глушакова, но убрали Дзюбу
5:58:43 9/28/2021
Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022: Вернули Глушакова, но убрали Дзюбу
Правительство выбрало "Яндекс.Поиск" для предустановки на гаджеты в России в 2022 году
5:26:44 9/28/2021
Правительство выбрало "Яндекс.Поиск" для предустановки на гаджеты в России в 2022 году
Почему на Руси к 29 сентября нужно закончить заготовки на зиму: и можно ли еще квасить капусту?
5:00:44 9/28/2021
Почему на Руси к 29 сентября нужно закончить заготовки на зиму: и можно ли еще квасить капусту?
В Самарской области во время пожара погибли три маленьких ребенка
4:56:15 9/28/2021
В Самарской области во время пожара погибли три маленьких ребенка
В Новосибирске фотограф поймал в кадр туманности Розетка из созвездия Единорога
4:41:26 9/28/2021
В Новосибирске фотограф поймал в кадр туманности Розетка из созвездия Единорога
Путин велел сократить количество контрольных работ в школах
4:04:35 9/28/2021
Путин велел сократить количество контрольных работ в школах
29 сентября на Руси обязательно ловили птиц и гадали по их косточкам: история традиции и плюс рецепт зимней квашеной капусты
4:00:55 9/28/2021
29 сентября на Руси обязательно ловили птиц и гадали по их косточкам: история традиции и плюс рецепт зимней квашеной капусты
Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
3:30:51 9/28/2021
Что значит Попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 28 сентября?
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков
3:22:30 9/28/2021
В России пандемия коронавируса задержится до 2022 года, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков