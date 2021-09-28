Вирусолог объяснила причину прекращения производства вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона»

2 сентября «Вектор» объявил, что намерен прекратить производство «ЭпиВакКороны» и выпускать «ЭпиВакКорона-Н», которую зарегистрировали ещё в конце августа этого года (Н - это место производство - то есть Новосибирск).
Об этом ранее журналистам сообщала замдиректора «Вектора» Татьяна Непомнящих. По словам учёного, новую вакцину проще производить и она практически ничем не отличается от предыдущей. Кстати, подробно о новой вакцине «Курьер. Среда. Бердск» уже рассказал. Различия между вакцинами практически нет, разве что временные промежутки между дозами: вакцина «ЭпиВакКорона-Н» — трёхкомпонентная и между первой и второй прививкой должна быть разница в 21 день, а между второй и третьей аж 60 дней.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября побеседовали с вирусологом из Ташкента — Дильнозой Абдурахимовой. Вирусолог объяснила снятие с производства «ЭпиВакКороны». Врач отмечает, что вакцины постоянно необходимо обновлять, это относится и к вакцинам против гриппа.
— Любая вакцина предназначается для определённого количества генотипов или штаммов. Есть такие вакцины, которые действуют целенаправленно не смотря на эти же условия. Вакцины не перестают выпускать, их обновляют. Например, вакцины против гриппа. Есть много НИИ во всем мире, которые прогнозируют рост того или иного вида вируса гриппа. Тем самым помогают ученым разработать нужную вакцину - обновить, усовершенствовать. Но с коронавирусом, к сожалению, так не получилось. Этому феномену я не могу дать ответ, — отмечает вирусолог Дильноза Абдурахимова.
Отметим, что буквально на днях анонсировали выпуск ещё одной вакцины от коронавируса — препарат «Бетувакс-КоВ-2». Его испытания начнутся в ближайшее время.