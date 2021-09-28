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28.09
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В Испании потребовали убрать баннеры с упоминанием русских девушек и проституции

6:23:189/28/2021Фото: Pixabay
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Соотечественники обратили внимание на такую пиар-акцию и были крайне возмущены такой подачей компании Nueva Vida.

Россиянки были крайне возмущены подобным способом привлечения внимания проблеме

Посольство России в Испании запретило некоммерческой организации использовать фото русских девушек в рамках акции по привлечению внимания к проблеме проституции. Об этом представительство РФ сообщило в 27 сентября в своем Facebook.

Как отметило ведомство, соотечественники обратили внимание на такую пиар-акцию и были крайне возмущены такой подачей компании Nueva Vida.

Впоследствии чего посольство связалось с самой организацией, а также обратилось в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью предотвратить подобную акцию из-за использования в работе столь возмутительных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок.

В посольстве пообещали сообщить о результатах проделанной работы.

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