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В Бердске одна швея за час строчит 10 костюмов для защиты от коронавируса: Вице-губернатору Сёмке показали новый корпус «Здравмедтех»

8:00:469/28/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Компания внедрила уникальную систему премирования работников за идеи для улучшения работы.

Спрос на продукцию растет с каждым днем

Компания "Здравмедтех" провела экскурсию на своем предприятии по производству медицинской одежды в рамках совещания, посвященного реализации Национального проекта "Производительность труда". На мероприятие приехал вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка, руководители федеральных, областных и городских медицинских центров, а также представители администрации Бердска.

Как стало известно со слов руководителей предприятия,  за короткий промежуток времени компании удалось увеличить объемы выпуска продукций, наладить обратную связь с заказчиками и устранить все недочеты. Отдельно представители компании рассказали о новом корпусе "Здравмедтеха", который будет функционировать уже совсем скоро.

Для того, чтобы не быть голословными, руководители провели экскурсию по цеху. Производственный цех поразил своей мощностью. Около 80 швей работают в графике 2/2. На работу некоторым приходится выходить и ночью. Шьют одноразовые бахилы, шапочки, медицинские халаты и другие изделия, без которых не обходится ни одна больница.

Коллектив предприятия преимущественно женский. По словам одной из сотрудниц Светланы Вергазовой, изготавливающей медицинские комбинезоны, работать на данном предприятии ей нравится. Среди плюсов женщина выделила: чистоту, зарплату и комфортные условия. В среднем на изготовление 10 комбинезонов у Светланы уходит чуть больше часа. Уходить с работы она не планирует. Мол, зачем, если здесь и так все прекрасно.

Мужчины работают с техническим оборудованием. Одним из них является прибор, который может автоматически определить, где какая продукция находится на складе.

Система на складе "Здравмедтеха"

У работников налажена связь и с руководством. Так, на одном из этажей размещен стенд, где любой сотрудник может внести свое предложение по улучшению производства. После положительного рассмотрения поступившего предложения начальством, с сотрудником беседуют и проводят мероприятие по реализацию его идеи. Если идея "зашла", то работнику полагается премия.

- Система работает недавно. Подали 8 предложений, 6 принято. Люди постепенно начинают в это вникать и привыкают, - отметила руководитель проекта РЦК Новосибирской области Юлия Тарасова.

Отметим, что во время встречи благодарственные грамоты были вручены лучшим сотрудникам "Здравмедтеха". По завершению мероприятия, руководители медцентров, члены правительства Новосибирской области, главврачи центральных городских больниц, в числе которых была и главврач Бердска Алла Дробинская, были приглашены на праздничный фуршет. Все присутствующие остались довольны успехами предприятия.

Работу люди выполняют ответственно

Кройки для шитья

Продукция

Остатки ткани

Алексей Клевасов является генеральным директором ООО "Здравмедтех"

Награждение лучших сотрудников предприятия

Среди гостей мероприятия был главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов

Гости мероприятия

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