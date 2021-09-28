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28.09
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В Махачкале взорвался жилой дом из-за хлопка газа. Пострадали пять человек

6:42:459/28/2021Фото: Pixabay
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В числе пострадавших трое детей.

В последнее время все взрывы происходят из-за проблем с газом

28 сентября, в частном доме 19в на улице Кайтуева в поселке Новый Хушет, в Махачкалае, взорвался газ. Сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

По данным ведомства, в аварии пострадали пять человек, включая троих детей.

Само сообщение в региональное МЧС поступило в 04:30 утра о происшествии по адресу: Республика Дагестан, Махачкала, поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому.

Напомним, также в ночь на 11 сентября газ взорвался в доме номер 24 по улице Школьная поселка Солидарность. Число погибших выросло до трех человек, пострадали не менее шести.

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