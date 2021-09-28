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В Бердске банда 9-летних школьников избила сверстников из-за электронных сигарет

7:24:169/28/2021Фото: Pixabay
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Нападающие потребовали «курить», заставили показать сумки, проверили карманы - пытались найти электронные сигареты.

Дети подрались из-за отсутствия сигарет

28 сентября три школьника 9 лет избили сверстников из-за вейпов во дворе Бердска. Скандал случился днем на улице Кирова, сообщает "КП Новосибирск".

Мама одного из пострадавших, рассказала, что нападение было совершено на сына и на его друга, которые спокойно гуляли у себя во дворе. Нападающие потребовали «курить», заставили показать сумки, проверили карманы - пытались найти электронные сигареты. Сумки у детей были пустые, и хулиганы устроили драку. Сын женщины сумел дать сдачи, но губу ему разбили.

Дети рассказали, что нападавшим на вид было от 9 до 11 лет. Со слов мальчишек, поведение сверстников походило на ломку при зависимости.

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