В Бердске банда 9-летних школьников избила сверстников из-за электронных сигарет

28 сентября три школьника 9 лет избили сверстников из-за вейпов во дворе Бердска. Скандал случился днем на улице Кирова, сообщает "КП Новосибирск".
Мама одного из пострадавших, рассказала, что нападение было совершено на сына и на его друга, которые спокойно гуляли у себя во дворе. Нападающие потребовали «курить», заставили показать сумки, проверили карманы - пытались найти электронные сигареты. Сумки у детей были пустые, и хулиганы устроили драку. Сын женщины сумел дать сдачи, но губу ему разбили.
Дети рассказали, что нападавшим на вид было от 9 до 11 лет. Со слов мальчишек, поведение сверстников походило на ломку при зависимости.