В Красноярске от работы отстранили учителя после отказа ставить прививку против коронавируса

Учитель начальных классов Оксана Торопова переболела ковидом. В июле женщина сдавала тест на антитела – он оказался положительным. Тогда женщина решила обратиться в поликлинику, чтобы получить медотвод от вакцинации.
Однако в самой поликлинике ей отказали в медотводе из-за того, что у нее и так превышенное количество антител. Но в гимназии, где работает Оксана, учителя поставили перед выбором: либо она проходит вакцинацию, либо ее отстраняют от работы.
27 сентября женщина узнала, что ее отстраняют, пока она не поставит прививку. Она с этим решением не согласна и подчеркивает, что письменно от вакцинации не отказывалась.
Педагог рассказала, что ее случай – единственный в Красноярске. Кто теперь будет вести уроки у 4 класса – неизвестно. На защиту учителя встали родители школьников. Сегодня утром они пришли к школе и написали заявление на имя директора с требованием вернуть классного руководителя. Под обращением подписались 19 человек.