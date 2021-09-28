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28.09
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В Красноярске от работы отстранили учителя после отказа ставить прививку против коронавируса

7:36:599/28/2021Фото: Pixabay
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Она с этим решением не согласна и подчеркивает, что письменно от вакцинации не отказывалась.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Учитель начальных классов Оксана Торопова переболела ковидом. В июле женщина сдавала тест на антитела – он оказался положительным. Тогда женщина решила обратиться в поликлинику, чтобы получить медотвод от вакцинации.

Однако в самой поликлинике ей отказали в медотводе из-за того, что у нее и так превышенное количество антител. Но в гимназии, где работает Оксана, учителя поставили перед выбором: либо она проходит вакцинацию, либо ее отстраняют от работы.

27 сентября женщина узнала, что ее отстраняют, пока она не поставит прививку. Она с этим решением не согласна и подчеркивает, что письменно от вакцинации не отказывалась.

Педагог рассказала, что ее случай – единственный в Красноярске. Кто теперь будет вести уроки у 4 класса – неизвестно. На защиту учителя встали родители школьников. Сегодня утром они пришли к школе и написали заявление на имя директора с требованием вернуть классного руководителя. Под обращением подписались 19 человек.

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