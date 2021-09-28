В Бердске разыскивают вора, который украл 21 бутылку шампуня и парфюм

Отделение дознания ОМВД России по Бердску ищет молодого человека, совершившего две кражи в бердских магазинах. Оба преступления, в которых подозревается один и тот же мужчина, совершены в один день – 11 сентября. Временной разрыв между преступлениями 45 минут, сообщает МВД.
В субботу, 11 сентября, в магазине «Монетка» на ул. Первомайской, 10/1 в Бердске неизвестный мужчина похитил 21 бутылку шампуня. Компании «Элемент Трейд» причинен материальный ущерб на общую сумму 3038 рублей 77 копеек.
Затем около 16 часов этот же мужчина похитил туалетную воду в магазине «Магнит Косметик» на ул. Островского,174. Фирме «Тандер» причинен материальный ущерб на сумму 3113 рублей 16 копеек.
Ориентировки вора такие:
Внешность восточного типа, невысокого роста, волосы темные. На лице была медицинская маска. В первом случае он был одет в спортивную кофту черного цвета. Во втором случае - в белую футболку с эмблемой темного цвета в виде буквы «В» в районе груди. Также был одет в спортивные брюки черного цвета, кроссовки черного цвета, на плече сумка мужская черного цвета.
В оба магазина подозреваемый в совершении преступления заходил совместно с другим молодым человеком, одетым в кепку темного цвета, на лице медицинская маска голубого цвета, кофту спортивную серого цвета, под кофтой футболка черного цвета с надписью белого цвета «найк», трико спортивные черного цвета с лампасами белого цвета, кроссовки черного цвета.
Всех, кто опознал подозреваемого или знает место его нахождения, просят сообщить в ОМВД России по г.Бердску по тел. 8(383-41)3-11-75 или по тел. дежурной части 8(383-41)3-00-23.