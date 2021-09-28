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28.09
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Кто-нибудь знает, что за ерунда со светом творится в городе?

7:41:069/28/2021
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Чуть ли не каждый день уже "мигает" свет, техника отключается. Сейчас вот в 18:05 опять пропадало электричество на секунду.

Горожане жалуются на проблемы с электричеством

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алексей:

Кто-нибудь знает, что за ерунда со светом творится в городе? Чуть ли не каждый день уже "мигает" свет, техника отключается. Сейчас вот в 18:05 опять пропадало электричество на секунду. В один из прошлых случаев (21 сентября) сгорел блок питания на аппаратуре. И это не проблема проводки в квартире или доме. Узнавал у 4-ёх знакомых, работающих как и я на удаленке с дома, тоже самое (кто живёт на Красной Сибири, кто на Островского и Вокзальной, я сам с Горького). Может кто знает, куда стоит обращаться? Звонил в свою УК СКС, сказали что жалоб не поступало.

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электричествосветморгает
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