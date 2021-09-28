В рубрику "Сообщи свои новости" написал Житель:
А что, бердские мусорщики забастовали? На Вокзальной, 52 все контейнеры забиты, и площадка вся завалена. Раньше и по ночам приезжали.
На Вокзальной, 52 все контейнеры забиты, и площадка вся завалена.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Житель:
А что, бердские мусорщики забастовали? На Вокзальной, 52 все контейнеры забиты, и площадка вся завалена. Раньше и по ночам приезжали.
От редакции
Регулярно вывозят мусор?
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