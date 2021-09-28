Самая красивая спортсменка мира Алиса Шмидт уходит в модели

В своем инстаграм легкоатлетка Алиса Шмидт станет участницей Недели моды в Милане. На показе, который пройдет с 21 по 27 сентября, девушка будет представлять один всемирно известный немецкий бренд одежды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На сегодняшний день число ее подписчиков в Instagram быстро движется к отметке в 2,5 миллиона. Девушка является лицом популярного спортивного бренда одежды и амбассадором одной известной компании-производителя спортивного питания.
Напомним, в этом году на Олимпийских играх в Токио 22-летняя бегунья входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась запасной и не выходила на старты. После Олимпиады Шмидт приняла решение о приостановке спортивной карьеры.
Девушка гордится серебром юниорского чемпионата Европы в 2017 году. На ее счету также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве 2019 года.