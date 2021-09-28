Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самая красивая спортсменка мира Алиса Шмидт уходит в модели

8:09:589/28/2021Фото: Инстаграм @alicasmd
0

Немецкая легкоатлетка станет участницей Недели мод в Милане.

Алиса Шмидт


В своем инстаграм легкоатлетка Алиса Шмидт станет участницей Недели моды в Милане. На показе, который пройдет с 21 по 27 сентября, девушка будет представлять один всемирно известный немецкий бренд одежды.



 










Посмотреть эту публикацию в Instagram























 

Публикация от ᗩlica Ѕchmidt | Track&Field (@alicasmd)






На сегодняшний день число ее подписчиков в Instagram быстро движется к отметке в 2,5 миллиона. Девушка является лицом популярного спортивного бренда одежды и амбассадором одной известной компании-производителя спортивного питания.

Напомним, в этом году на Олимпийских играх в Токио 22-летняя бегунья входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась запасной и не выходила на старты. После Олимпиады Шмидт приняла решение о приостановке спортивной карьеры.

Девушка гордится серебром юниорского чемпионата Европы в 2017 году. На ее счету также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве 2019 года.
Пропавшего без вести 25-летнего актера РФ нашли мертвым
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Звезды, которые запустили себя до ручки: 30 фото до и после
Фразы, которыми мужчины соблазняют женщин ТОП 10
Как выглядят дублеры знаменитых актеров: 30 впечатляющих фото
Смешные фото детей, которым не по нраву прибавление в семействе
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Pullover Hoodie - Redbubble
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Иконы Голливуда 20 века на красивых снимках
В истории не было женщин свободней: они творили, что хотели
Хью Хефнер: история жизни (27 фото)
моделиСпортнеделя мод в Милане
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы занимаетесь спортом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
30 исторических фото, глядя на них хочется отправиться в прошлое
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net

Последние новости

В Новосибирске пьяная дочь забила до смерти родную мать и облила ее кипятком
8:04:11 9/28/2021
В Новосибирске пьяная дочь забила до смерти родную мать и облила ее кипятком
БердскВ Бердске одна швея за час строчит 10 костюмом для защиты от коронавируса: Вице-губернатору Сёмке показали новый корпус «Здравмедтех»
8:00:46 9/28/2021
В Бердске одна швея за час строчит 10 костюмом для защиты от коронавируса: Вице-губернатору Сёмке показали новый корпус «Здравмедтех»
Кому можно не поститься в Рождественский пост? Какие поблажки существуют для верующих
8:00:33 9/28/2021
Кому можно не поститься в Рождественский пост? Какие поблажки существуют для верующих
БердскВ Бердске разыскивают вора, который украл 21 бутылку шампуня и парфюм
7:45:10 9/28/2021
В Бердске разыскивают вора, который украл 21 бутылку шампуня и парфюм
В Красноярске от работы отстранили учителя после отказа ставить прививку против коронавируса
7:36:59 9/28/2021
В Красноярске от работы отстранили учителя после отказа ставить прививку против коронавируса
БердскВ Бердске банда 9-летних школьников избила сверстников из-за электронных сигарет
7:24:16 9/28/2021
В Бердске банда 9-летних школьников избила сверстников из-за электронных сигарет
Главные запреты в великий Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
7:00:14 9/28/2021
Главные запреты в великий Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
В Махачкале взорвался жилой дом из-за хлопка газа. Пострадали пять человек
6:42:45 9/28/2021
В Махачкале взорвался жилой дом из-за хлопка газа. Пострадали пять человек
В Новосибирской области на два месяца продлили режим повышенной готовности
6:24:30 9/28/2021
В Новосибирской области на два месяца продлили режим повышенной готовности
БердскВ Бердске глава компании «Домал» судится с мэрией из-за разбитой Toyota Camry в яме на дороге в самом центре города
6:24:12 9/28/2021
В Бердске глава компании «Домал» судится с мэрией из-за разбитой Toyota Camry в яме на дороге в самом центре города