В Бердске призывников вакцинируют от коронавируса и гриппа прямо у военкомата с 1 октября 2021

С 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания. Те юноши, которые отправятся на службу в вооружённые силы, попадут в большой коллектив, и очень важен повышенный иммунитет к COVID-19 и гриппу в таких условиях.
Таким образом, юношам необходима профилактическая прививка. Для удобства призывников, прибывающих в военкомат на ул. Первомайскую, 66, на комиссию, у комиссариата будет работать мобильная бригада Бердской ЦГБ.
Все желающие смогут заглянуть в медицинский автомобиль и вакцинироваться любой из четырёх вакцин от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа российской, современной и эффективной вакциной «Ультрикс Квадри».