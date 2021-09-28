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В Бердске призывников вакцинируют от коронавируса и гриппа прямо у военкомата с 1 октября 2021

8:20:359/28/2021Фото: Pixabay
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Но прививка - это добровольное решение.

Молодым юношам надо сделать прививку, чтобы избежать дальнейших заболеваний

С 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания. Те юноши, которые отправятся на службу в вооружённые силы, попадут в большой коллектив, и очень важен повышенный иммунитет к COVID-19 и гриппу в таких условиях.

Таким образом, юношам необходима профилактическая прививка. Для удобства призывников, прибывающих в военкомат на ул. Первомайскую, 66, на комиссию, у комиссариата будет работать мобильная бригада Бердской ЦГБ.

Все желающие смогут заглянуть в медицинский автомобиль и вакцинироваться любой из четырёх вакцин от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа российской, современной и эффективной вакциной «Ультрикс Квадри».

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