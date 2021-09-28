В Новосибирской области скончалась 47-летняя пациентка с коронавирусом

На 28 сентября в регионе зарегистрировано 63 194 случая коронавируса (+166 за сутки), в том числе у 5 223 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также 50 218 пациентов полностью выздоровели (+103 за сутки).
В области скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте от 62 до 67 лет и женщины в возрасте от 47 лет до 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 962 человека.
Отметим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 878 пациентов, в том числе 34 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 186 человек. На ИВЛ – 23 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 2 510 012 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 691 обращение.