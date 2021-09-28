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28.09
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В Европе цена на газ впервые превысила $1000 за 1 тысячу кубометров

9:01:279/28/2021Фото: Pixabay
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Таких цен Европа еще не видела.

Страны Евросоюза в панике и не знают, что делать

На 28 сентября цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысила отметку $1000 за 1 тыс. куб. м. По состоянию утро сегодняшнего дня стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1030 за 1 тыс. куб. м, или €85,2 за 1 МВт.

Из-за резких скачков цен, власти стран принимают экстренные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В Европарламенте заподозрили «Газпром» в причастности к повышению цен, российская компания ответила, что стремится нарастить объемы поставок.

Но как ответил Кремль, цены сбалансирует запуск «Северного потока-2».

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