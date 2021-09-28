В Бердске главврач Алла Дробинская прокомментировала негативные комментарии о ее работе: Она может себе позволить недельный отпуск

В пресс-службе ЦГБ Бердска рассказали о планах по улучшению городских поликлиник и причинах ухода главврача Аллы Дробинской в краткосрочный отпуск.
Напомним, что отпуск Аллы Николаевны продлился с 15 по 21 сентября. В момент отдыха руководителя, обязанности исполнял начмед Рэм Волков.
Как сказал сегодня, 28 сентября, начальник пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадий Ефимович, у главврача Аллы Дробинской очень часто 12-часовой рабочий день и нередко без выходных. Из-за этого и был отпуск, но очень краткосрочный, так как больше главврач пока себе не позволяет.
О планах по модернизации поликлиник стало известно следующее:
- Их много, ведь цель максимум - вывести БЦГБ на должный современный уровень. И они так же постепенно реализуются, преодолевая, опять же, те препятствия (ресурсные, финансовые), которые возникают в нынешних пандемийных условиях. Что касается кадров, то разве могут отрицать те, кто сегодня говорит об этом очень негативно, тот факт, что проблема с медкадрами существует уже много лет по всей стране? Сегодня, по договорённости с областными вузами, обучаются специалисты-целевики, которые в ближайшем времени придут работать именно в Бердск. Создан медкласс, учащиеся которого тоже пойдут в вуз, и кто-то из них будет поступать по льготно-бальной системе, как целевик, который вернётся в родной город,- сделали акцент в пресс-службе больницы.
Ответили в пресс-службе и на вопрос: "Не было ли у Аллы Дробинской мыслей об уходе в связи с некоторыми негативными мнениями горожан о бердской медицине?"
- В отношении того, как относится Алла Дробинская к негативу, главврач говорит, что пришла в Бердскую ЦГБ не для ориентирования на рейтинги и восприятия настроений, а для того, чтобы сделать максимум полезного для медицины, а значит для бердчан, - с уверенностью привел слова Дробинской специалист по связям с общественностью БЦГБ Аркадий Ефимович.
Также Аркадий добавил, что на сегодняшний день в БЦГБ существует огромный объём задач и проблем, которые были созданы ранее и накоплены годами.
- Проблемы эти Алла Дробинская в меру сил и возможностей, поэтапно решает, и стоит объективно заметить - успешно. Те бердчане, кто своим мнением повышают планку негатива, просто могли бы взять и проанализировать, сколько за последние два года, то есть времени работы на посту главврача Дробинской, произошло позитивных изменений в горбольнице в плане реконструкции и ремонтов корпусов БЦГБ, которые располагаются по всему городу. И это учитывая, что почти два года полноценной жизни общества, в целом, мешает пандемия, - выразил свою позицию начальник пресс-службы.
Напомним, что ранее одна из бердских пациенток Альбина Елькина выразила благодарность медикам городской больницы за своевременное и профессиональное оказание медицинской помощи. Девушка подчеркнула, что Святослав Пьяньков и Василий Щипанов "доктора от Бога" и достойны большего количества благодарных пациентов.