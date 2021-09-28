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«Дети могли зимой бегать голыми»: Соседи и очевидцы рассказали всю правду о семье из Самарской области, где на пожаре погибло три малыша

9:39:499/28/2021,Дарья КостинаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября пообщались с очевидцами и соседями многодетной семьи. Первая собеседница рассказала, что детей начали спасать ее знакомые. Девушка также поделилась, что сейчас дети находятся у подруги многодетной матери. История спасения еще троих детей из горящей квартиры.

На тушение пожара были направлены 40 человек пожарных и 15 пожарных машин. Из дома эвакуировали 24 человека
На тушение пожара были направлены 40 человек пожарных и 15 пожарных машин. Из дома эвакуировали 24 человека
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Самарской области в небольшом селе Ольгино на пожаре погибло трое детей. ЧП произошло ночью: в начале первого ночи 28 сентября, в многоквартирном доме в квартире на первом этаже загорелись вещи.

На тушение пожара были направлены 40 человек пожарных и 15 пожарных машин. Из дома эвакуировали 24 человека. Примерно через час пожар на площади 47 квадратных метров был потушен. Однако не обошлось без жертв: как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, погибло три ребёнка у многодетной семьи.

— В результате пожара погибли три ребенка - 2021 года и 2014 года - девочки, 2018 года - мальчик, - говорилось в сообщении ведомства.

Ещё троих детей спасали очевидцы и их отец. При этом родители малышей не пострадали. После трагедии, СК возбудил уголовное дело. Семьей занялась и опека. Как выяснилось, у семьи ранее органы опеки изымали детей.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября пообщались с очевидцами и соседями многодетной семьи. Первая собеседница Инна (имя изменено - прим. ред.) рассказала, что детей начали спасать ее знакомые. Девушка также поделилась, что сейчас дети находятся у подруги многодетной матери.

— Парни просто гуляли по улице и увидели пожар. Начали к ним стучатся, говорить, что они горят. А там женщина вышла Оксана ее зовут, это мама их, она что-то невнятное сказала и исчезла.
Летом мальчик один убегал из дома, соседи жаловались на них в администрацию. Первая пожарная машина приехала и там было полбака воды. Детей вытаскивали два мальчишки. Отец взял одного ребёнка, остальных мальчики. Потом родители вообще куда-то пропали, их стало не видно. Все мужчины, которые там были, вытаскивали детей. Дети сейчас у подруги. Мать где-то гуляет. Маму сегодня искали, видимо, органы опеки, - рассказывает Инна.

На вопрос журналистов «Как так получилось, что дети сейчас у подруги, а маму ищут» — девушка сообщила, что эту многодетную семью знает все село как неблагополучную.

Помимо прочего, родителей не раз видели употребляющими крепкие напитки около дома, пока дети были одни в квартире.

— Семья неблагополучная. Дети могли зимой бегать голые. В лужах купаться голыми. Родители пьют, каждый вечер сидели на лавочке пили пиво. А потом и вовсе что покрепче. Дети в это время были одни дома. Знаю, что органы опеки к ним приезжали несколько раз. Забирали этих детей. У детей некоторых есть определенные диагнозы.

Слова Инны подтверждает и Ольга — жительница села Ольгино. Женщина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 сентября, что дети ходили в вещах, которые отдавали люди в селе. Ольга и сама частенько подкармливала девочек конфетами. А родители тратили деньги не на своих шестерых детей.

— Да их все знают, пьют. У них то забирали, то опять отдавали детей. Мать вообще неадекватная. Получают только на детей, а детям ничего не доставалось. Я знала двух сестер, ту которая сгорела и ещё одну, они всегда ходили вдвоём, с ними никто не дружил. Они ходили в том, что люди давали, холодно, а они в шлепках ходили, постоянно были голодные. Я их угощала конфетами, а они так ели, не могли наесться. Добрые были девчонки, но дикие, — рассказывает Ольга.

Отметим, что сейчас, по словам местных, мама ушла гулять, а оставшихся детей отдала подруге.

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