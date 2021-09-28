В Москве объявили в розыск главврача частной клиники после смерти пациентки

28 сентября следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора и главврача частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского.
К мужчине приписано уголовное дело по факту смерти пациентки, сообщает ведомство. Кроме того, Серебрянского заочно арестовали на 2 месяца.
-В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Олега Юрьевича Серебрянского. Суд арестовал мужчину на два месяца с момента его задержания, – рассказали в пресс-службе суда.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статье 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".