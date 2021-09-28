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В Москве объявили в розыск главврача частной клиники после смерти пациентки

9:56:489/28/2021Фото: Pixabay
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Кроме того, Серебрянского заочно арестовали на 2 месяца.

Розыск перешел в международный оборот

28 сентября следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора и главврача частной клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского.

К мужчине приписано уголовное дело по факту смерти пациентки, сообщает ведомство. Кроме того, Серебрянского заочно арестовали на 2 месяца.

-В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Олега Юрьевича Серебрянского. Суд арестовал мужчину на два месяца с момента его задержания, – рассказали в пресс-службе суда.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статье 238 Уголовного кодекса РФ "Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

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