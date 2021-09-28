В Хабаровске депутат попал в реанимацию после драки с коллегой

В Хабаровске в реанимации находится 41-летний депутат городской думы, который попал в больницу после драки с другим парламентарием. Он долгое время находился без сознания, мужчине провели сложнейшую операцию. Стало известно, что во вторник, 28 сентября депутат пришел в себя.
- Как нам стало известно, вчера наш коллега пришел в сознание во второй краевой больнице. Ранее он перенес сложную операцию - трепанацию черепа. Его должна опросить полиция. Насколько я знаю, возможного инициатора драки, который, предположительно, нанес травму, уволили с должности руководителя молодежной организации политической партии. Сегодня он отсутствовал на заседании думы, - сообщил на условиях анонимности один из депутатов городской думы Хабаровска для «АиФ-Дальинформ».
Тяжелая черепно-мозговая травма была получена во время драки, начатой после ссоры с другим парламентарием, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В сознание пострадавший пришел во второй половине дня во вторник после сложнейшей операции.