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28.09
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В Хабаровске депутат попал в реанимацию после драки с коллегой

10:41:589/28/2021Фото: PxHere
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В ночь на 20 сентября произошла потасовка между двумя депутатами, один из которых был пьяным.

Во время драки между депутатами одного отправили в больницу с тяжелой травмой головы

В Хабаровске в реанимации находится 41-летний депутат городской думы, который попал в больницу после драки с другим парламентарием. Он долгое время находился без сознания, мужчине провели сложнейшую операцию. Стало известно, что во вторник, 28 сентября депутат пришел в себя.

- Как нам стало известно, вчера наш коллега пришел в сознание во второй краевой больнице. Ранее он перенес сложную операцию - трепанацию черепа. Его должна опросить полиция. Насколько я знаю, возможного инициатора драки, который, предположительно, нанес травму, уволили с должности руководителя молодежной организации политической партии. Сегодня он отсутствовал на заседании думы, - сообщил на условиях анонимности один из депутатов городской думы Хабаровска для «АиФ-Дальинформ».

Тяжелая черепно-мозговая травма была получена во время драки, начатой после ссоры с другим парламентарием, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В сознание пострадавший пришел во второй половине дня во вторник после сложнейшей операции.

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