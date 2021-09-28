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В России пенсионеры в октябре 2021 года получат пенсию досрочно по новым графикам - сообщение от ПФР

10:32:119/28/2021Фото: Pixabay
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Утвержден новый график выплат.

Новый график вступит в силу уже в октябре

28 сентября ПФР объявил, что в октябре 2021 года получающим пенсию гражданам России денежные средства будут начислены раньше, чем обычно. Но изменения пройдут относительно регионов, где опубликованы новые графики получения пенсий.

Отметим, денежные средства, которые направляются на пенсии через финансовые компании, поступят в банки 3, 12 и 21 октября.

Таким образом, в Москве пенсионеры получат деньги 2 октября за 3 октября. Выплаты с 4 по 7 октября будут проведены по установленному графику. 8 октября россияне получат пенсии за 8 и 10 октября.

Напомним, деньги зачисляются на счет клиента в фактические дни. В некоторых случаях выплаты могут быть задержаны на 1 сутки, но не более. Если пенсия не поступила на счет, то следует обратиться в банк. Причиной может быть ошибка у ПФР.

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