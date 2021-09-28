Кремль: Четвертая волна коронавируса уже идет, считают некоторые специалисты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 сентября подтвердил, что специалисты считают начавшейся четвертую волну коронавируса.
По его словам, оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов.
"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов", - отметил представитель Кремля. -Кто-то говорит, что она (четвертая волна) только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост".
Вместе с тем, по мнению Пескова, каждый российский субъект обладает собственными полномочиями по отслеживанию эпидситуации на местах и принятию оперативных решений - региону виднее.
Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что четвертая волна пандемии в регионах УФО уже "на подходе".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 28 сентября в России побит рекорд во числу смертей от коронавируса.