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Кремль: Четвертая волна коронавируса уже идет, считают некоторые специалисты

11:04:459/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил рост заболеваемости в целом ряде регионов.

Песков
В Кремле прокомментировали заявления о четвертой волне коронавируса в регионах
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 сентября подтвердил, что специалисты считают начавшейся четвертую волну коронавируса.

По его словам, оперативный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости COVID-19 в ряде регионов.

"Действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов", - отметил представитель Кремля. -Кто-то говорит, что она (четвертая волна) только будет начинаться. Но факт остается фактом. В целом ряде регионов идет рост".

Вместе с тем, по мнению Пескова, каждый российский субъект обладает собственными полномочиями по отслеживанию эпидситуации на местах и принятию оперативных решений - региону виднее.

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что четвертая волна пандемии в регионах УФО уже "на подходе".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на 28 сентября в России побит рекорд во числу смертей от коронавируса.

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