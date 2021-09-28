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Таксистов с судимостью запретят брать на работу: Законопроект рассмотрит Госдуму

11:49:519/28/2021Фото: Wikimedia Commons
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В случае принятия документа, граждане, у которых имеется непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать водителями автобусов, трамваев и троллейбусов.

Таксистов с судимостями не возьмут на работу

В Госдуму внесен новый законопроект, целью которого стало улучшение безопасности граждан при использовании общественного транспорта.

Люди с судимостями не смогут работать в службе такси и в транспортных компаниях, занимающихся перевозками граждан. Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В случае принятия документа, граждане, у которых имеется непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления не смогут работать водителями автобусов, трамваев и троллейбусов. Статьи, по которым могли быть осуждены претенденты на работу в общественном транспорте — за нарушение общественной безопасности, деяния против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

При этом для водителей такси будут особые требования по отсутствию судимостей за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж или разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Законопроект будет рассматриваться в комитете по транспорту и строительству. Документ был внесен на рассмотрение для предотвращения возможных преступлений, совершенных против граждан РФ.

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