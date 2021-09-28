СКР возбудил против Навального новое уголовное дело за создание экстремистского сообщества

В Следственном комитете возбудили новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников. Их подозревают в создании и руководстве экстремистского сообщества, которым власти считают «Фонд борьбы с коррупцией»*.
В сообщении СКР указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе).
По сообщению СКР, Навальный подозревается в том, что он причинял вред своей деятельностью общественному порядку и безопасности.
Алексей Навальный находится в колонии после решения суда, признавшего его виновным в преступлении против компании «Ив Роше», которая сама не предъявляла ему претензий. Он отбывает срок в колонии во Владимире, где ему предстоит провести 2,5 года.
17 февраля в Европейском суде по правам человека потребовали от России освободить Навального, но в Минюсте ответили, что это невозможно.
* - признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена