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28.09
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СКР возбудил против Навального новое уголовное дело за создание экстремистского сообщества

12:31:489/28/2021Фото: @navalny
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Также фигурантами нового дела стали и его соратники. Их подозревают в том, что он причинял вред своей деятельностью общественному порядку и безопасности.

Алексей Навальный станет фигурантом еще одного уголовного дела

В Следственном комитете возбудили новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников. Их подозревают в создании и руководстве экстремистского сообщества, которым власти считают «Фонд борьбы с коррупцией»*.

В сообщении СКР указано, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе).

По сообщению СКР, Навальный подозревается в том, что он причинял вред своей деятельностью общественному порядку и безопасности.

Алексей Навальный находится в колонии после решения суда, признавшего его виновным в преступлении против компании «Ив Роше», которая сама не предъявляла ему претензий. Он отбывает срок в колонии во Владимире, где ему предстоит провести 2,5 года.

17 февраля в Европейском суде по правам человека потребовали от России освободить Навального, но в Минюсте ответили, что это невозможно.

* - признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена

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