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СКР начал проверку после смерти людей при обрушении моста на трассе под Прмью

11:35:549/28/2021Фото: СКР по Пермскому краю
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Водитель МАN, скорее всего, не опустил кузов и задеть пешеходный путепровод, после этого сооружение упало на грузовик и ехавшую по встречной полосе «Газель».

Две машины раздавил рухнувший мост

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии при обрушении пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в управлении СКР по Пермскому краю 28 сентября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник утром на трассе Р-242 рухнул надземный переход. ДТП случилось на 50-м км автодороги. Мост упал на«Газель» и самосвал МАN.

В региональном главке МВД рассказали, что водитель МАN, скорее всего, не опустил кузов и задеть пешеходный путепровод, после этого сооружение упало на грузовик и ехавшую по встречной полосе «Газель». Оба водителя погибли на месте.

На время был организован объезд по параллельной дороге.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пару лет назад аналогичная трагедия произошла в Новосибирске на Советском шоссе - самосвал с поднятым кузовом снес надземный переход.

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