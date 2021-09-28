СКР начал проверку после смерти людей при обрушении моста на трассе под Прмью

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии при обрушении пешеходного моста на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в управлении СКР по Пермскому краю 28 сентября.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник утром на трассе Р-242 рухнул надземный переход. ДТП случилось на 50-м км автодороги. Мост упал на«Газель» и самосвал МАN.
В региональном главке МВД рассказали, что водитель МАN, скорее всего, не опустил кузов и задеть пешеходный путепровод, после этого сооружение упало на грузовик и ехавшую по встречной полосе «Газель». Оба водителя погибли на месте.
На время был организован объезд по параллельной дороге.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пару лет назад аналогичная трагедия произошла в Новосибирске на Советском шоссе - самосвал с поднятым кузовом снес надземный переход.