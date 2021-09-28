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Путин заявил о продолжении индексации пенсий в России в ближайшие годы

12:10:239/28/2021
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По его словам, такая адресная поддержка дополняет и является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.

Владимир Путин
Путин: в России в ближайшие годы продолжат увеличивать пенсии

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии. Об этом он рассказал 28 сентября, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.

-В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет, - констатировал глава государства.

По его словам, такая адресная поддержка дополняет и является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.

В августе Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше инфляции, позже вице-премьер Татьяна Голикова конкретизировала - на 5,9%.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что на совещании во вторник российский лидер заявил о росте зарплат военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

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