Путин заявил о продолжении индексации пенсий в России в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии. Об этом он рассказал 28 сентября, открывая совещание по экономическим вопросам, сообщает сайт Кремля.
-В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет, - констатировал глава государства.
По его словам, такая адресная поддержка дополняет и является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан.
В августе Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше инфляции, позже вице-премьер Татьяна Голикова конкретизировала - на 5,9%.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что на совещании во вторник российский лидер заявил о росте зарплат военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.