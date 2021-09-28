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Путин утвердил единовременные выплаты в 10 000 рублей семьям с детьми и пенсионерам на ближайшие три года

12:45:229/28/2021Фото: Кремлин.ру
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Кроме того, в бюджете на 2022 год и трехлетку заложены деньги на разовые выплаты курсантам, военнослужащим и полицейским.

Владимир Путин анонсировал продолжение выплат в 2022 году
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На совещании 28 сентября по социально-экономическим вопросам президент России Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты в 2022 году по аналогии с теми, что получали разные категории россиян в 2021-м.

По словам главы государства, в подготовленном правительством РФ бюджете страны на следующий год и на трехлетку, средства на разовые пособия заложены.

-Это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, оперативно вносить коррективы, ...запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов, - анонсировал российский лидер.

По его словам, такая адресная поддержка "именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан".

-Конечно, в центре нашего внимания – как мы уже многократно говорили, хочу это подчеркнуть еще раз – остается поддержка семей с детьми. В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Средства на эти выплаты также заложены в новый бюджет, - отметил глава государства.

При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми – тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша и вплоть до окончания ребёнком школы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин ранее на совещании во вторник заявил, что в предстоящие годы продолжится повышение пенсии.

-Средства на такие индексации заложены в бюджет, - констатировал президент.

Кроме того, он поручил повысить оклады военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

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